صافرة بولندية لقمة ليفربول أمام فياريال في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» مهمة إدارة مباراة ليفربول وفياريال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المقررة بعد غدٍ الأربعاء على ملعب «أنفيلد» إلى الحكم البولندي سيمون مارتشينياك.

مشوار البولندي

سبق أن أدار مارتشينياك مباراة فياريال في انتصاره التاريخي على يوفنتوس في تورينو (3-0) يوم 16 مارس الماضي في إياب دور الـ16، وكذلك فوز ليفربول على إنتر ميلان (0-2) يوم 16 فبراير الماضي في ذهاب ثمن النهائي، حسب ما نقله موقع «24» عن وكالة الأنباء الإسبانية.

مسيرة دولية

ويدير الحكم البولندي مباريات دولية منذ العام 2011 ويبلغ من العمر 40 عاما، وسيساعده في اللقاء كل من مواطنيه باول سوكولنيكي وتوماش ليستكيفيتش، بينما سيكون الحكم الرابع هو السلوفيني سلافغو فينشيشتش، على أن يتولى مسؤولية تقنية الفار كل من البولنديين توماش كفايتكوفسكي وبارتوس فرانكوفسكي.

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