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النني: أرغب في تمديد عقدي مع آرسنال وهذا هو أسلوبي لفرض نفسي على التشكيل الأساسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 04:15 مساء
النني: أرغب في تمديد عقدي مع آرسنال وهذا هو أسلوبي لفرض نفسي على التشكيل الأساسي
النني مع أرسنال أمام تشيلسي. (صفحة محمد النني عبر فيسبوك)
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تحدث لاعب وسط آرسنال، المصري محمد النني، عن مستقبله مع ناديه الإنجليزي، وقال «أود تمديد عقدي».

ظهور مميز
ورغم أن اللاعب المصري شارك في 12 مباراة فقط خلال الموسم الجاري مع ناديه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ»، إلا أنه ظهر بشكل مميز في فوز آرسنال على تشيلسي ثم مانشستر يونايتد، بحسب ما نقله موقع «24» عن «رويترز».

التشكيل الأساسي
ودخل النني التشكيلة الأساسية لآرسنال في آخر مباراتين في الدوري الممتاز أمام مانشستر يونايتد وتشيلسي، وظهر اللاعب المصري بشكل مميز، وساعد فريقه على تحقيق انتصارين.

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نهاية عقد النني
وينتهي عقد النني، الذي انضم من بازل السويسري في 2016، بنهاية يونيو المقبل، وقال النني لوسائل إعلام محلية «إذا آرسنال قال نريدك فلا أعتقد أني سأرحل، هذه عائلتي لمدة ست سنوات وأنا أحب هذا النادي».

أحب التحدي
وأضاف «أحب دائما التحديات وتقديم 100% من جهدي طوال الوقت، أنا لا أحدد من سيلعب، لكني أواصل العمل في التدريب لإظهار مدى جودتي وحتى أجعل المدرب ميكل أرتيتا يدفع بي».

وتابع «إذا لم ألعب، أواصل العمل حتى أحصل على فرصة».

ترتيب آرسنال في الجدول
ويحتل آرسنال المركز الرابع في الدوري برصيد 60 نقطة قبل خمس جولات من النهاية، وسيواجه وست هام يونايتد يوم الأحد المقبل.

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