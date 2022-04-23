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الآن: أرسنال 2-1 مانشستر يونايتد في «البريميرليغ» (كريستيانو يسجل)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 02:08 مساء
الآن: أرسنال 2-1 مانشستر يونايتد في «البريميرليغ» (كريستيانو يسجل)
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يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على فريق أرسنال في ملعب الإمارات، في قمة كروية جديدة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ»، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 34 من عمر المسابقة.

سر الصراع
يخوض أرسنال ومانشستر يونايتد المباراة بطموح التقدم في جدول الترتيب، لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويأمل أرسنال مواصلة الانتصارات في المباراة.

مفاجأة تشيلسي
يأتي هذا بعدما نجح أرسنال في تحقيق الانتصار بآخر مبارياته أمام تشيلسي (4-2)، خلال «ديربي لندن» الذي جمع الفريقين على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات مؤجلات الجولة 25، بعدما عاد لتحقيق نتائج جيدة تحت قيادة المدرب الشاب ميكيل أرتيتا.

تشكيل أرسنال
آرون رامسديل، سيدريك سواريز، بن واين، جابريل، تافاريس، جرانيت تشاكا، محمد النني، بوكايو ساكا، مارتن أودريغارد، سيمث رووي، إيدي نيكيتاه.

تشكيل مانشستر يونايتد
ديفيد دي خيا، ديوغو دالوت، رافائيل فاران، فيكتور ليندلوف، أليكس تيليس، سكوت ماكتومناي، برونو فيرنانديز، سانشو، نيمانيا ماتيتش، أنتوني إيلانغا، كريستيانو رونالدو.

موقف الفريقين
يمتلك أرسنال 57 نقطة ويحتل المركز الخامس متساويًا مع توتنهام صاحب المركز الرابع، أما مانشستر يونايتد فرصيده 54 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب.

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