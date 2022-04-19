ليفربول يأمل في خطف صدارة «البريميرليغ» موقتا والسيتي يطمع في هدية يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط

يأمل ليفربول في أن يخطف صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ» موقتًا، وذلك عندما يستضيف مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثلاثين في الدوري الإنجليزي.

مفاجأة مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد القادر على إسداء خدمة جليلة لمنافسه اللدود سيتي، القطب الثاني لمدينة مانشستر، في حال فوزه على مطارده المباشر ليفربول، ويتصدر سيتي الترتيب مع 74 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة عن ليفربول الباحث عن رباعية تاريخية، بحسب موقع جريدة «الشرق الأوسط».