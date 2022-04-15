إقالة مدرب بيرنلي من منصبه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي، الجمعة، أنه أقال مدربه شون دايك من منصبه قبل آخر ثماني جولات من الموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

وقال بيرنلي في بيان له، وفقا لـ«رويترز»: «طوال وجوده مع النادي كان شون مثالا يحتذى داخل الملعب وخارجه وكان يحظى باحترام اللاعبين وأفراد الطاقم الفني والجمهور وأسرة كرة القدم بصفة عامة».

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وأوضح: «لكن النتائج كانت مخيبة للآمال.. ورغم أن القرار كان صعبا للغاية قبل آخر ثماني مباريات حاسمة فإننا نشعر أن التغيير كان ضروريا من أجل توفير كل السبل أمام الفريق للحفاظ على وجوده في الدوري الإنجليزي الممتاز».

بيرنلي مهدد بالهبوط

وتعثرت مسيرة بيرنلي في دوري الأضواء الإنجليزي هذا الموسم وحاليا يحتل المركز 18 (بين 20 فريقا) متخلفا بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان.

وقبل الإقالة كان دايك صاحب أطول فترة على رأس الجهاز الفني على مستوى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد استمراره في منصبه طوال تسعة أعوام ونصف.

وتحت قيادة دايك صعد بيرنلي مرتين للدوري الممتاز واحتل مكانا في النصف الأول من القائمة مرتين وتأهل للعب أوروبيا للمرة الأولى منذ 51 عاما.