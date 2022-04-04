نجم «ليفربول»: سأجعل كأس العالم ذكرى لا تنسى لفان غال المريض

القاهرة - بوابة الوسط

كشف قائد المنتخب الهولندي، ومدافع فريق «ليفربول» الإنجليزي، فيرجيل فان دايك، اليوم الإثنين، أنه يأمل في جعل كأس العالم 2022 في قطر، ذكرى لا تنسى لمدرب المنتخب لويس فان غال، الذي أعلن إصابته بسرطان البروستاتا.

وأعلن مدرب «بايرن ميونيخ» و«برشلونة» و«مانشستر يونايتد» السابق، البالغ عمره 70 عامًا، في حديثه لبرنامج «أومبرتو» بالتلفزيون الهولندي أمس الأحد، وفقًا لـ«رويترز» إصابته بسرطان البروستاتا، لكنه أكد عزمه على البقاء في منصبه.

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وقال فان دايك، إنه أُصيب بصدمة بعد مشاهدة المقابلة التي ذكر فيها المدير المخضرم أنه غالبًا ما كان يغادر معسكر المنتخب الوطني ليلًا للذهاب إلى المستشفى، دون أن يكتشف اللاعبون الأمر حتى الآن.

كأس عالم لا تنسى أبدًا

وأبلغ فان دايك مدافع «ليفربول»، وفقًا لـ«رويترز»: «تواصلت معه بعد المقابلة. ما قاله يوضح الكثير عن شخصيته. قلت له أيضًا إنه ربما ليس من هذا النوع من الرجال الذين يحتاجون إلى الكثير من التعاطف، فهذه هي شخصيته، لكني أخبرته بأننا بالتأكيد سنكون هناك من أجله كمجموعة كلما احتاج إلينا، ونأمل أن نجعلها كأس عالم لا تنسى أبدًا».

وتلعب هولندا في المجموعة الأولى بجانب قطر البلد المضيف والسنغال والإكوادور.