سيميوني يكشف أكثر ما يعجبه في «مانشستر سيتي»

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث المدير الفني لفريق «أتلتيكو مدريد» الإسباني، دييغو سيميوني عن مباراة نظيره «مانشستر سيتي»، المقرر لها غدًا الثلاثاء، في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، عشية مباراة الذهاب أمام فريق المدرب بيب غوارديولا، وفقًا لـ«رويترز»: «استمتع كثيرًا بمشاهدة مباريات مانشستر سيتي».

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وتابع: «أكثر ما يعجبني في فرق مثل مانشستر سيتي هو الجهد الذي يبذله في محاولة استعادة الكرة ومواصلة الاستحواذ. أسعد جدًا بمشاهدتهم. ما يسعدني أكثر مشاهدة لاعبين بهذه الجودة يقاتلون على كل كرة. هذا ما يريده جميع المدربين».

معركة طويلة

ولا يشعر سيميوني بالقلق من خوض «أتلتيكو» مباراة الذهاب خارج الديار قبل أن يستضيف مباراة العودة على أرضه أمام جماهيره؛ لأن «المعركة طويلة وعلينا أولًا أن نتأكد من القيام بما يلزم في مانشستر».

كما لا يرى سيميوني أي ميزة في مواجهة منافس آخر من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على «مانشستر يونايتد» في دور الستة عشر.

وقال سيميوني: «يونايتد له طبيعة مختلفة مقارنة بسيتي. سيتي فريق أكثر مركزية ويستحوذ على الكرة في معظم فترات المباريات. يجب أن نلعب بشكل أفضل، ونحسن كل ما فعلناه قبل أسبوعين ضد يونايتد للحصول على فرصة».