غوارديولا يعترف بالإفراط في التفكير

القاهرة - بوابة الوسط

اعترف بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بالإفراط في التفكير والخروج «بخطط ساذجة» في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه لن يستعد بشكل مختلف لمواجهة أتلتيكو مدريد في دور الثمانية المقرر لها مساء غدا الثلاثاء.

وقال غوارديولا للصحفيين اليوم الإثنين، وفقا لـ«فرانس برس»: «في دوري الأبطال دائما ما أفرط في التفكير.. في خطط جديدة وغدا سترون واحدة جديدة.. أفرط في التفكير كثيرا ولهذا السبب أملك نتائج مميزة جدا في دوري الأبطال».

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وأضاف مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق «من الممل أن ألعب دائما بنفس الطريقة.. إذا كان الناس تعتقد أني سألعب أمام أتليتيكو وليفربول بنفس الطريقة، فإني لا أحب ذلك».

خطط ساذجة

وأوضح: «الأوقات مختلفة، واللاعبون مختلفون وشخصياتهم مختلفة.. لهذا السبب أفرط في التفكير وأخرج بخطط ساذجة.. الليلة سأنتظر الإلهام وسأخرج بخطط رائعة غدا».

وسيلعب سيتي أمام تشكيلة أتليتيكو التي أطاحت بمانشستر يونايتد من الدور السابق في دوري الأبطال، وأكد غوارديولا على وجود «اعتقاد خاطئ» حول دييجو سيميوني بأنه يعتمد على طرق دفاعية فقط.

ولم يحرز غوارديولا، المتوج بدوري الأبطال مرتين مع برشلونة، اللقب القاري في 11 عاما، وعادة ما يخسر بسبب الاعتماد على أسلوب خططي غير معتاد أو تشكيلة أساسية مفاجئة.