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مبابي يثير الجدل حول مستقبله

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 06:01 مساء
مبابي يثير الجدل حول مستقبله
احتفال مبابي ونيمار بفوز فريقهم على لوريان 5-1. 3 أبريل 2022. (أ ف ب)
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أثار مهاجم نجم نادي «باريس سان جيرمان» الفرنسي، كيليان مبابي، الجدل حول مستقبله، خلال الساعات الماضية، في ظل ارتباطه بالرحيل إلى صفوف نادي «ريال مدريد» الإسباني، حيث ينتهي عقده مع «باريس» في يونيو المقبل، ولم يتوصل لاتفاق حتى الآن بشأن التجديد.

وأبقى مبابي، اليوم الإثنين، وفقًا لـ«فرانس برس» الباب مفتوحًا أمام البقاء في صفوف فريقه، عندما صرح عقب الفوز على لوريان (5-1) بالدوري الفرنسي أنه لم يتخذ قراره بعد.

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وينتهي عقد اللاعب الفرنسي في 30 يونيو وسط اهتمام من «ريال مدريد» بالحصول على خدماته. وقال المهاجم الدولي: «أنا أفكر بالموضوع، ثمة عناصر جديدة وعديد العوامل. لا أريد أن أكون مخطئًا».

مبابي يثير الغموض
وقال مبابي عندما سئل عما إذا كان البقاء في صفوف «بي إس جي» هو أحد خياراته، وذلك عقب الفوز على «لوريان» 5-1 بالدوري الفرنسي بينها هدفان لبطل العالم: «نعم، بكل تأكيد».

وأضاف مبتسمًا لمجموعة من الصحفيين: «لقد أدليت بكمية وافرة من المعلومات، وأعتقد بأنكم تملكون مادة دسمة للتعامل معها». لكنه كشف أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيجدد عقده مع فريقه الحالي أو الانتقال إلى نادٍ آخر.

وأوضح مبابي بعد المباراة ضد «لوريان»: «لم أتخذ قراري بعد، أنا أفكر بالموضوع، ثمة عناصر جديدة وعديد العوامل. لا أريد أن أكون مخطئًا. أدرك أن الأمر (اتخاذ القرار) قد يكون تأخر بالنسبة إلى البعض، لكننا نتكلم بهذا الموضوع بشكل يومي.. لست مجبرًا على توضيح خياراتي لأحد، إنه خيار شخصي. لو اتخذت قراري لكنت أعلنته وتمسكت به». 

وعندما يتحدث مبابي عن بعض العوامل، فهو يتكلم على الأرجح عن «المشروع»، حسبما أفادت «فرانس برس»، لأنه كرر مرارًا في الآونة الأخيرة أنه يريد مزيد المسؤولية داخل صفوف الفريق، ملمحًا ربما إلى شارة القيادة التي يتولاها حاليًا قلب الدفاع، البرازيلي ماركينيوس.

ومنذ بداية يناير، أصبح مبابي الذي دخل الأشهر الستة الأخيرة من عقده، حرًا في التوصل إلى اتفاق مع نادٍ آخر على عقد يبدأ في يوليو.

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