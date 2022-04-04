مانشستر يونايتد ليس مرشحا لإنهاء الدوري الإنجليزي في المركز الرابع

القاهرة - بوابة الوسط

أقر المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، المدرب الموقت رالف رانجنيك، بأن فريقه ليس مرشحًا لإنهاء الموسم في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تراجعه للمركز السابع بعد التعادل (1-1) مع ليستر سيتي.

وقال رانجنيك في مؤتمر صحفي، وفقًا لـ«رويترز»: «ليس من المفيد على الإطلاق النظر إلى الجدول كل أسبوع.. والتكهن وتوقع ما سيحدث والتفكير في عدد النقاط المطلوب.. لسنا مرشحين في الوقت الحالي بالتأكيد لاحتلال المركز الرابع».

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لست عرافًا

وأضاف: «لست عرافًا لذا لا أعرف أين سيكون مانشستر يونايتد في الموسم المقبل، وتقتضي مهمتي ومهمتنا إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن».

وتابع: «الموسم لم ينتهِ وتتبقى ثماني مباريات وبعدها سيحين وقت الوصول لأفضل استنتاجات واتخاذ القرارات الصائبة للموسم المقبل.. في الوقت الحالي نركز في كيفية جمع ثلاث نقاط أمام إيفرتون».

وسيلعب يونايتد ضد إيفرتون يوم السبت، وشدد المدرب الألماني على التركيز في حصد النقاط الثلاث فقط. ويبتعد يونايتد بفارق ثلاث نقاط عن المركز الرابع مع تبقي ثماني مباريات.