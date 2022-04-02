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أول تعليق إيراني على مواجهة الأميركيين في مونديال قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 أبريل 2022, 02:46 مساء
أول تعليق إيراني على مواجهة الأميركيين في مونديال قطر 2022
مباراة إيران والولايات المتحدة الأميركية في مونديال 98. (أرشيفية : الإنترنت)
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بدا المدرب الكرواتي لمنتخب إيران دراغان سكوتشيتش متفائلًا حيال قدرة فريقه على تجاوز دور المجموعات من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، مشددًا على أن مواجهة الخصم السياسي الولايات المتحدة لا تتجاوز حدود كرة القدم بالنسبة له.

وفي القرعة التي سحبت الجمعة في الدوحة، وقع المنتخب الإيراني ضمن المجموعة الثانية بجانب إنجلترا والولايات المتحدة إضافة الى منتخب متأهل من الملحق الأوروبي (ويلز أو أوكرانيا أو إسكتلندا)، بحسب «فرانس برس».

مشوار المنتخب الإيراني
ويخوض المنتخب الإيراني، المصنف 21 عالميًا والأول آسيويًا، النهائيات العالمية للمرة الثالثة تواليًا والسادسة في تاريخه، لكن لم يسبق له أن تجاوز دور المجموعات بعدما اكتفى بانتصارين مقابل أربعة تعادلات و9 هزائم في 15 مباراة.

لكن سكوتشيتش الذي يشرف على المنتخب منذ فبراير 2020، بدا متفائلًا بعد القرعة التي أجريت الجمعة في الدوحة، قائلاً بحسب ما نقلته وكالة «إيرنا» الحكومية «سنحاول التأهل، لطالما قلت بأننا نملك فريقًا جيدًا جدًا وقد ننجح في التأهل إلى ثمن النهائي للمرة الأولى».

ويبلغ ثمن النهائي صاحبا المركزين الأولين في كل مجموعة، ما يعني أن مباراة الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية المقررة في 29 نوفمبر مع الخصم السياسي الولايات المتحدة قد تكون حاسمة بالنسبة للإيرانيين.

ويبدأ الإيرانيون مشوارهم القطري بمواجهة شاقة في اليوم الافتتاحي في 21 أكتوبر ضد إنجلترا بطلة 1966 وصيفة بطلة أوروبا في مباراة قد تكون بعيدة عن متناولهم، خلافًا للقاء الجولة الثانية الذي سيكون ضد ويلز أو أوكرانيا أو إسكتلندا.

وأقر الكرواتي البالغ 53 عامًا بأن «إنجلترا ستكون الخصم الأصعب»، مع الإشارة بأن فريقه جيد بما فيه الكفاية «لمجاراة المنتخبين الآخرين» في المجموعة.

«لا تهمني القضايا السياسية»
وسيعود الإيرانيون في الجولة الثالثة الأخيرة بالذاكرة إلى العام 1998 حين تواجهوا مع الأميركيين وخرجوا منتصرين (2-1)، ليحققوا بذلك انتصارهم الأول في النهائيات العالمية قبل أن يضيفوا الثاني في النسخة الماضية العام 2018 في روسيا خلال الجولة الأولى على حساب المغرب (1-صفر).

مونديال 1998
في مونديال 1998، تواجهت إيران مع الولايات المتحدة في الجولة الثانية بعدما خسرت في الأولى أمام يوغوسلافيا (صفر-1)، لكن الاختبار الأخير كان صعبًا جدًا إذ جمعها بألمانيا التي خرجت منتصرة (2-صفر)، ما جعل منتخب إيران يكتفي بالمركز الثالث.

وعن مواجهة الولايات المتحدة، قال المدرب الكرواتي «لا تهمني القضايا السياسية المتعلقة بالولايات المتحدة، هناك أمور بين البلدين لكننا سنفكر فقط بكرة القدم».

العلاقة الدبلوماسية
والعلاقة الدبلوماسية بين طهران وواشنطن مقطوعة منذ العام 1980، بعد عام من انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام روح الله الخميني، ثم اتخذت العلاقات بين البلدين منحى المواجهة بالسياسة وشهدت زيادة في التوتر خلال عهد دونالد ترامب (2017-2021) على خلفية البرنامج النووي الإيراني.

وقبل نحو عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 حيال برنامج إيران النووي «فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين»، مباحثات في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًا منه في 2018، سعيًا إلى اتفاق جديد.

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