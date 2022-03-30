بيع أكثر من 800 ألف تذكرة لمباريات كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، عدد التذاكر التي تم بيعها لحضور مباريات نهائيات مونديال «قطر 2022»، المقررة نهاية العام.

وقال «فيفا» عبر موقعه الرسمي، الأربعاء، إنه تم بيع أكثر من 800 ألف تذكرة لحضور مباريات نهائيات مونديال قطر، في مرحلة المبيعات الافتتاحية.

- رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022

- «فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022

- «فيفا» يؤجل مواجهة أوكرانيا في تصفيات كأس العالم أمام اسكتلندا

- رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022

وجاء في بيان صادر عن الهيئة الدولية: «انتهت مرحلة المبيعات الأولى لتذاكر كأس العالم 2022 في قطر بعد أن اشترى مشجعون من جميع أنحاء العالم أكثر من ألف0 800 تذكرة لحضور مباريات أعظم حدث في اللعبة».

أكثر مَن اشترى هذه التذاكر

وأوضح فيفا: «بعد فترة مبيعات سحب الاختيار العشوائي الأولى تم عرض التذاكر بمبدأ مَن يأتي أولًا يُخدم أولًا في فترة مبيعات قصيرة الأجل، وهذا ما استقطب مزيد المشجعين في الوطن العربي والعالم».

وأشار الاتحاد الدولي: «كانت قطر والولايات المتحدة وإنجلترا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وألمانيا والهند والبرازيل والأرجنتين والمملكة العربية السعودية أول عشر دول اعتلى مقيموها قائمة المقتنين للتذاكر».

وأعلن «فيفا» أنه سيفتح مرحلة المبيعات المقبلة، الثلاثاء 5 أبريل، عند في الساعة 11:00 بتوقيت الدوحة (8:00 بتوقيت غرينيتش).

ومع تأهل 27 منتخبًا إلى النهائيات، على أن يرتفع العدد إلى 29 قبل القرعة المقررة الجمعة، الأول من أبريل، سيتمكن المشجعون من معرفة أين ومتى يلعب منتخبهم المفضل قبل تقدمهم بطلبات الحصول على تذاكر مرحلة المبيعات الثانية.

وتابع بيان «فيفا»: «كانت تذاكر المباريات الواحدة - وتذاكر المباراتين الافتتاحية والنهائية - أكثر المنتجات رواجًا، رغم أن المشجعين اشتروا عددًا لا بأس به من سلسلة تذاكر خاصة بفريق وسلسلة تذاكر أربعة ملاعب، وبلغ عدد المبيعات الإجمالي 186 804 تذكرة، بعد أن ضمن أصحابها مقاعدهم في استادات قطر أواخر السنة الجارية».