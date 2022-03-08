«فيفا» يؤجل مواجهة أوكرانيا في تصفيات كأس العالم أمام اسكتلندا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في بيان اليوم الثلاثاء، تأجيل مواجهة أوكرانيا في تصفيات كأس العالم أمام اسكتلندا، التي كانت مقررة في 24 مارس لتقام في يونيو.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة، في هامبدن بارك في غلاسكو، منتخب النمسا أو ويلز على مكان في نهائيات كأس العالم بقطر في نوفمبر.

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