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«فيفا» يؤجل مواجهة أوكرانيا في تصفيات كأس العالم أمام اسكتلندا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 09:50 مساء
«فيفا» يؤجل مواجهة أوكرانيا في تصفيات كأس العالم أمام اسكتلندا
المنتخب الأوكراني. (الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في بيان اليوم الثلاثاء، تأجيل مواجهة أوكرانيا في تصفيات كأس العالم أمام اسكتلندا، التي كانت مقررة في 24 مارس لتقام في يونيو.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة، في هامبدن بارك في غلاسكو، منتخب النمسا أو ويلز على مكان في نهائيات كأس العالم بقطر في نوفمبر.

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إقامة المباراة في يونيو
وقال «فيفا»: «سيتم تأجيل مباراة اسكتلندا وأوكرانيا الآن لتقام في يونيو، وبالتالي سيتم تأجيل المواجهة اللاحقة بين الفائزين من مباراتي اسكتلندا/أوكرانيا وويلز/النمسا».

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