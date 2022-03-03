أوكرانيا تطلب تأجيل مواجهة إسكتلندا في تصفيات كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصدر مطلع لوكالة أنباء «رويترز» إن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم طلب من الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) تأجيل مواجهة مهمة أمام إسكتلندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم والمقررة في 24 مارس.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة في هامبدن بارك في جلاسكو منتخب النمسا أو ويلز على مكان في نهائيات كأس العالم في قطر في نوفمبر.

- «يويفا» يمنع بيلاروسيا من اللعب على أرضها

- رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية

- السماح للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية تحت علم محايد

- اتحاد الطائرة الدولي يسحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا في تصعيد جديد للحصار الرياضي

- مفاجأة.. رئيس نادي تشيلسي مطلوب وسيطا سياسيا على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

إيقاف منتخب وأندية روسيا

وكان «فيفا» و«يويفا» قد أعلنا، من خلال بيان مشترك يوم الإثنين الماضي، إيقاف منتخب وأندية روسيا من جميع المسابقات لحين إشعار آخر بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وانتقدت روسيا قرارات الاتحادين باستبعادها من كأس العالم وتعليق مشاركة منتخباتها الوطنية وأنديتها في المسابقات الدولية، واصفة إياها بـ«التمييزية»، في أعقاب الإجراءات المتخذة بحقها على خلفية غزو أوكرانيا.

منع بيلاروسيا من اللعب على أرضها

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الخميس، أن جميع الفرق والمنتخبات الوطنية البيلاروسية التي تنافس في مسابقات أوروبية، عليها أن تلعب مبارياتها البيتية على أرض محايدة، في أعقاب دعم بيلاروسيا لموسكو في غزو أوكرانيا.

وقالت الهيئة الناظمة للكرة الأوروبية في بيانها، إن المباريات التي تكون فيها فرق بيلاروسية هي المضيفة ستقام خلف أبواب موصدة في وجه الجماهير.