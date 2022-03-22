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رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 09:35 مساء
رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022
كأس العالم 2022. (الإنترنت)
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، التفاصيل النهائية لإقامة قرعة بطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر بنهاية العام الحالي.

ومن المقرر أن يشهد نهاية الشهر الجاري، موقف المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 بعد انتهاء التصفيات الرئيسية في كل القارات.

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موعد قرعة كأس العالم 2022
وقال «فيفا» عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، إن حفل سحب قرعة كأس العالم 2022 سيقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات يوم 1 أبريل المقبل، في تمام الساعة 7:00 مساءً بالتوقيت المحلي للدوحة.

ويتضح موقف 29 منتخبًا من أصل 32 مشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 قبل إجراء القرعة، وطريق كل منها إلى نهائي البطولة.

نظام القرعة
وتشير إجراءات سحب القرعة، التي صادقت عليها لجنة تنظيم منافسات «فيفا»، إلى توزيع 28 منتخبًا متأهلًا للمشاركة في البطولة وفقًا لمبدأ رياضي معتمد على الأوعية الأربعة (من 1 لـ 4) بناءً على التصنيف العالمي للمنتخبات الذي سيصدر في 31 مارس بعد انتهاء المباريات المؤهلة للبطولة.

وسيكون منتخب قطر في الوعاء الأول الخاص بالتصنيف (الأول) بصفته ممثلًا للدولة المستضيفة، وسينضم إليه أفضل سبعة منتخبات متأهلة وفقًا للتصنيف العالمي.

وسيجري وضع المنتخبات التي تأهلت رسميًّا للمشاركة في كأس العالم 2022، التي تحتل المراكز (من 8 لـ 15) في تصنيف الفيفا العالمي في الوعاء رقم 2، والمنتخبات التي تحتل المراكز (من 16 لـ23) في الوعاء رقم 3.

ويضم الوعاء رقم 4 المنتخبات التي تحتل الترتيب (من 24 لـ 28)، إضافة إلى المنتخبين اللذين سيتأهلان من المواجهتين القاريتين الحاسمتين (آسيا - أميركا الجنوبية/ الكونكاكاف - أوقيانوسيا)، إضافة إلى المنتخب المتبقي من الملحق الأوروبي.

المقاعد المتبقية في كأس العالم 2022
وتستضيف قطر يومي 13 و14 يونيو المقبل المباراة الحاسمة بين ممثل آسيا وصاحب المرتبة الخامسة في تصفيات أميركا الجنوبية، وكذلك المباراة الفاصلة بين رابع تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) والمنتخب المتأهل من اتحاد أوقيانوسيا، للفوز بمقعدين في كأس العالم.

ومن المقرر تحديد آخر منتخب ملتحق بكأس العالم عبر الملحق الأوروبي بين شهري مايو ويونيو المقبلين.

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