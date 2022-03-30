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إريكسن يعود ويسجل في الملعب الذي شهد «الأزمة القلبية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 05:06 مساء
إريكسن يعود ويسجل في الملعب الذي شهد «الأزمة القلبية»
إريكسن يهز الشباك ضد صربيا مع عودته إلى ملعب «باركن» الذي شهد أزمته القلبية في بطولة أمم أوروبا. (الإنترنت)
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أسهم النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، في فوز منتخب بلاده على نظيره الصربي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما ضمن استعدادات الفريقين لارتباطاتهما المقبلة.

سجل كريستيان إريكسن، هدفًا رائعًا مع عودته لملعب «باركن» الذي كاد أن يفقد فيه حياته بسبب «أزمة قلبية» في بطولة أوروبا لكرة القدم في يونيو الماضي، محرزا الهدف الثالث للدنمارك في مواجهة صربيا.

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استقبال جماهيري
وهز صانع اللعب البالغ عمره 30 عاما والذي ارتدى شارة القيادة الشباك في الدقيقة 57 من المباراة في الملعب الذي شهد سقوطه مغشيًا عليه أمام فنلندا في دور المجموعات ببطولة أوروبا.  واستقبلت الجماهير اليوم اللاعب بحفاوة بالغة في الملعب بعد أن خيم عليها الخوف والصدمة بعد سقوطه على الأرض في يونيو الماضي.

وضع يواكيم مايله الدنمارك في المقدمة بعدما أبدلت الكرة اتجاهها في الدقيقة 15، وضاعف يسبر ليندستروم الغلة بعد مرور ثماني دقائق من الشوط الثاني.

تقبيل رأس إريكسن
وهتفت الجماهير باسم إريكسن خلال استبداله في الدقيقة 80، وقام الحارس كاسبر شمايكل بتقبيل رأس إريكسن أثناء تسليمه شارة القيادة.

ويستعد كل من الفريقين للمشاركة في النسخة الثالثة من بطولة دوري أمم أوروبا، والتي تنطلق في مطلع يونيو المقبل، كما يستعد كل منهما لمشاركته المرتقبة في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر أواخر العام الجاري.

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