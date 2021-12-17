رسميا.. إنتر يفسخ عقد إريسكن

إريكسن. (الإنترنت)

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، مساء الجمعة، في بيان رسمي، فسخ عقد لاعب الوسط كريستيان إريكسن الموقوف عن اللعب بسبب اعتماده على جهاز لتنظيم ضربات القلب.

- إريكسن يعود إلى «إنتر» بعد حادثة «يورو 2020»

- إريكسن يستأنف التمارين في الدنمارك للمرة الأولى مند تعرضه لأزمة قلبية

وقال إنتر في بيانه: «حتى لو انفصلت مسارات إنتر وكريستيان اليوم، فستبقى رابطة قوية بيننا لا تنفصم، كل شيء سيبقى دائمًا ثابتًا في تاريخ النادي بيننا».

سقوط إريسكن

وسقط إريكسن في مباراة الدنمارك مع فنلندا بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة «يورو 2020»، في شهر يونيو الماضي، بسبب معاناته من أزمة قلبية، وبعد إنقاذه من الموت، خضع لعملية زراعة جهاز إزالة رجفان القلب. ولم يظهر لاعب الوسط صاحب الـ29 عامًا في أي مباراة منذ حادثة سقوطه، والتي كادت أن تنهي حياته.

ومن ثم، فإن إنتر ميلان توصل لاتفاق مع إريكسن يقضي بفسخ عقده بالتراضي لمنحه فرصة البحث عن أي نادٍ آخر، يمنحه الحق في اللعب، بعد زرعه جهاز إزالة رجفان القلب.

يذكر أن إريكسن انتقل إلى إنتر في يناير 2020 قادمًا من توتنهام، وأسهم في تتويجه الموسم الماضي بلقب الدوري الإيطالي.