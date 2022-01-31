العائد من الموت «إريكسن» ينضم لبرنتفورد الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن برنتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الإثنين، تعاقده مع لاعب الوسط الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن في انتقال حر.

ولم يلعب إريكسن منذ تعرضه لأزمة قلبية في مباراة الدنمارك الافتتاحية ببطولة أوروبا أمام فنلندا في يونيو، وكان يتدرب مع ناديه السابق أياكس أمستردام من أجل استعادة لياقته، بحسب «رويترز».

وفي ديسمبر الماضي، أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، في بيان رسمي، فسخ عقد إريكسن الموقوف عن اللعب بسبب اعتماده على جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وقال إنتر في بيانه: «حتى لو انفصلت مسارات إنتر وكريستيان، فستبقى رابطة قوية بيننا لا تنفصم، كل شيء سيبقى دائمًا ثابتًا في تاريخ النادي بيننا».

وسقط إريكسن في مباراة الدنمارك مع فنلندا بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة «يورو 2020»، في شهر يونيو الماضي، بسبب معاناته من أزمة قلبية، وبعد إنقاذه من الموت، خضع لعملية زراعة جهاز إزالة رجفان القلب، ولم يظهر لاعب الوسط صاحب الـ29 عامًا في أي مباراة منذ حادثة سقوطه، والتي كادت أن تنهي حياته.

ومن ثم، فإن إنتر ميلان توصل لاتفاق مع إريكسن يقضي بفسخ عقده بالتراضي لمنحه فرصة البحث عن أي نادٍ آخر، يمنحه الحق في اللعب، بعد زرعه جهاز إزالة رجفان القلب.