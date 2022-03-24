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مدرب الدنمارك يحسم موقف إريكسن من المشاركة ضد هولندا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 مارس 2022, 11:59 صباحا
مدرب الدنمارك يحسم موقف إريكسن من المشاركة ضد هولندا
لعب كريستيان إريكسن 109 مباريات مع الدنمارك سجل خلالها 36 هدفًا. (ا ف ب/أرشيف)
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أعلن مدرب المنتخب الدنماركي لكرة القدم، أمس الأربعاء، أن صانع لاعبه كريستيان إريكسن الذي تعافى من إصابته بفيروس كورونا، قد يكون جاهزًا لخوض المباراة الودية ضد هولندا السبت، ويسجل عودته الدولية بعد تسعة أشهر من النوبة القلبية التي تعرض لها في كأس أوروبا.

قال كاسبر هيولماند، وفقًا لـ«فرانس برس» إن «السيناريو المرجّح أن يبدأ على مقاعد البدلاء ضد هولندا»، مضيفًا: «سنرى كيف ستسير الأمور في أمستردام، لكنه متاح بنسبة مئة في المئة للمباراة على أرضنا» ضد صربيا الثلاثاء المقبل.

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واستدعى منتخب الدنمارك لكرة القدم، الثلاثاء الماضي، كريستيان إريكسن، لأول مرة منذ تعرضه لأزمة قلبية في بطولة أوروبا العام الماضي.

وضم مدرب الدنمارك كاسبر يولماند، لاعب الوسط إريكسن لتشكيلة من 23 لاعبًا ستواجه هولندا وصربيا وديًا في نهاية الشهر الجاري.

الإصابة بفيروس كورونا
وغاب إريكسن (30 عامًا) الذي خاض 109 مباريات دولية سجل خلالها 36 هدفًا، عن أربعة أيام من التدريبات مع منتخب بلاده في إسبانيا إثر إصابته بفيروس كورونا على أن يعاود التمارين الخميس.

وعانى لاعب برنتفورد الإنجليزي الحالي من نوبة قلبية خلال المباراة الافتتاحية للدنمارك في كأس أوروبا أمام فنلندا في كوبنهاغن في يونيو الفائت، واحتاج إلى إعادة إنعاش على أرض الملعب قبل أن يستكمل تعافيه في المستشفى.

وفتح برنتفورد الباب أمامه للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد معه حتى نهاية الموسم وشارك للمرة الأولى في مباراة رسمية منذ الحادثة في 26 فبراير الماضي ضد نيوكاسل.

جهاز تنظيم ضربات القلب
وخضع إريكسن لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، وهو جهاز لمنع خطر الموت المفاجئ، لكن هذا الجهاز لا يسمح له بخوض كرة القدم على المستوى الاحترافي في الدوري الإيطالي، بخلاف بطولات أخرى، ما أدى به الى الرحيل عن إنتر بالتراضي والعودة إلى إنجلترا بعد أن دافع سابقًا عن ألوان توتنهام.

جهاز تشغيل القلب غير مسموح به في إيطاليا
وأنهى إنتر ميلان الإيطالي عقد لاعبه السابق إريكسن في ديسمبر الماضي لأن جهاز تشغيل القلب الذي زرعه غير مسموح به في الدوري الإيطالي. وسجل إريكسن 36 هدفًا في 109 مباريات دولية مع الدنمارك.

وتأهل منتخب الدنمارك بالفعل إلى نهائيات كأس العالم في قطر التي ستنطلق في نوفمبر. وقال إريكسن في يناير الماضي إن هدفه اللعب في كأس العالم هذا العام.

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