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كونتي مندهش من عودة إريكسن السريعة إلى الملاعب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 11:32 صباحا
كونتي مندهش من عودة إريكسن السريعة إلى الملاعب
كونتي وإريكسن في إنتر. (الإنترنت)
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عبر أنطونيو كونتي، مدرب «توتنهام هوتسبير» الإنجليزي، عن دهشته من عودة كريستيان إريكسن السريعة للعب بعد إصابته بأزمة قلبية خطيرة في بطولة أوروبا لكرة القدم العام الماضي، ولم يستبعد العودة للعمل مع لاعب الوسط الدنماركي في الموسم المقبل.

وساعد إريكسن «إنتر ميلان»، بقيادة كونتي، على الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم الماضي، لكنه اضطر لمغادرة المسابقة لأن الدوري الإيطالي لا يسمح للاعبين باللعب حال استخدامهم أجهزة لعلاج مشاكل قلبية.

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7 سنوات مع «توتنهام»
وقضى إريكسن سبع سنوات مع «توتنهام» قبل انتقاله إلى «إنتر». وانضم اللاعب البالغ عمره 29 عامًا إلى «برنتفورد» في صفقة انتقال مجاني الشهر الماضي، حيث وقع عقدًا حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال كونتي للصحفيين: «بصراحة، كنت أعتقد أن كريستيان يحتاج إلى مزيد الوقت قبل العودة للعب في إنجلترا.. بالتأكيد، إريكسن جزء من تاريخ توتنهام.. العودة إلى هنا ستكون فرصة جيدة له وللنادي وبالنسبة لي شخصيًّا».

وتابع: «انضم الآن إلى برنتفورد لستة أشهر.. سنرى بعدها ما الذي سيحدث.. أنا أول شخص يسعده مشاهدة إريكسن مرة أخرى في أرض الملعب لأننا قضينا معًا وقتًا رائعًا في إنتر ميلان.. وفزنا بالدوري وقضينا موسمين رائعين معًا.. أتمنى له كل التوفيق في المستقبل».

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