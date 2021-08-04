إريكسن يعود إلى «إنتر» بعد حادثة «يورو 2020»

كريستيان إريكسن. (إنترنت)

أعلن «إنتر ميلان»، بطل الدوري الإيطالي، اليوم الأربعاء، عودة كريستيان إريكسن لاعبه للمركز التدريبي للنادي، لأول مرة منذ تعرضه لأزمة قلبية عندما كان مع منتخب بلاده الدنمارك في بطولة أوروبا 2020.

وسقط لاعب الوسط على الأرض خلال المباراة الافتتاحية لبلاده في بطولة أوروبا أمام فنلندا في 12 يونيو الماضي في كوبنهاغن، وتلقى العلاج الذي أنقذ حياته في الملعب.

وقال النادي عبر موقعه على الإنترنت: «التقى لاعب الوسط الدنماركي مع مديري النادي والمدرب وزملائه وجميع أعضاء الطاقم المعاون، ويقوم بعمل جيد ويتمتع بحالة بدنية وذهنية ممتازة، وسيواصل الآن برنامجه للتعافي الذي وضعه طاقمه الطبي في كوبنهاغن الذي سينسق أيضًا لمتابعة حالته الطبية».

وأجرى إريكسن البالغ عمره 29 عامًا جراحة لزراعة منظم لضربات القلب بعد سقوطه مغشيًا عليه في الملعب.

ويمنع الجهاز الإلكتروني الصغير السكتات القلبية القاتلة، ويساعد على استعادة ضربات القلب.