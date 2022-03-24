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تصفيات مونديال 2022: السعودية إلى النهائيات للمرة السادسة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 مارس 2022, 01:22 مساء
تصفيات مونديال 2022: السعودية إلى النهائيات للمرة السادسة
تصفيات مونديال 2022: السعودية إلى النهائيات للمرة السادسة. (الإنترنت)
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بلغت السعودية نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخها، بعد فوز اليابان القاتل على مضيفتها أستراليا (2-صفر) الخميس في سيدني، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لقطر 2022.

ورفعت اليابان رصيدها إلى 21 نقطة من 9 مباريات مقابل 19 للسعودية التي تلعب لاحقًا مع الصين في الشارقة، فيما تجمد رصيد أستراليا عند 15 نقطة من 9 مباريات. وسجل هدفي اليابان البديل كاورو ميتوما (89 و 90+4) الذي دخل في الدقيقة 84.

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السعودية × الصين
ومن المقرر أن يلتقي منتخب السعودية مع نظيره الصيني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس، على استاد الشارقة بدولة الإمارات.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية من تصفيات المونديال، ويتكون هذا الدور من مجموعتين، يتواجد 6 منتخبات في كل منهما.

وبهذه النتيجة، تتصدر اليابان المجموعة برصيد 21 نقطة، يليها السعودبة في المركز الثاني برصيد 19 نقطة، وأستراليا ثالثًا برصيد 15 نقطة، وعمان في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، والصين خامسًا برصيد 5 نقاط فقط.

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