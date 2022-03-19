مباراة العراق والإمارات في الرياض بتصفيات مونديال 2022.. الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

ستقام مباراة العراق والإمارات ضمن تصفيات مونديال 2022 في كرة القدم، المنقولة من العاصمة بغداد إلى أرض محايدة لأسباب أمنية، في العاصمة السعودية الرياض، الخميس المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي، السبت.

وقال الاتحاد القاري في بيان إنه تقرر نقل المباراة «من استاد المدينة الدولي في بغداد إلى الرياض»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف البيان مبررًا ذلك بـ«الأحداث الأخيرة في العراق والتحولات الأوسع في الأمن العالمي في الأسابيع الأخيرة، حيث تم إجراء إعادة تقييم للوضع الأمني والسلامة في العراق من قبل الاتحاد الآسيوي وفيفا».

مباراة العراق والإمارات. (أرشيفية - إنترنت)