منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

فاز المنتخب السعودي للسيدات بأول مباراة له في تاريخ الكرة النسائية على منتخب سيشل بهدفين مقابل لا شيء.

وحرص الأسطورة التاريخية البرازيلية بيليه على الإشادة بالحدث الفريد، وكتب عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أود أن أهنئ الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنتخب السعودية للسيدات على خوض أول مباراة دولية رسمية لهن، اليوم هو يوم تاريخي، ليس فقط بالنسبة لهن، إنما لكل محبي كرة القدم».

وكان منتخب السعودية للسيدات بكرة القدم حقق بداية تاريخية مميزة، بتغلبه على منتخب سيشل (2-صفر)، في المباراة التي جرت مساء الأحد على الملعب الوطني بالمالديف، ضمن بطولة دولية ثلاثية ودية، سجلت الهدف الأول البندري مبارك، لتكون صاحبة أول هدف للمنتخب السعودي في التاريخ، وبعد أربع دقائق من عمر الشوط الثاني، أضافت مريم التميمي الهدف الثاني من ضربة جزاء.

أيضًا احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بأول مباراة دولية لمنتخب السيدات السعودي، وكتب عبر حسابه على «تويتر»: «صورة للتاريخ.. المنتخب السعودي لعب اليوم أول مباراة في تاريخ الكرة النسائية».

منتخب سيدات السعودية أمام سيشل. (تويتر)

منتخب سيدات السعودية أمام سيشل. (تويتر)

منتخب سيدات السعودية أمام سيشل. (تويتر)

تويته بيليه عن منتخب سيدات السعودية. (تويتر)