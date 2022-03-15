بيان من «تشيلسي» بشأن بيع تذاكر مباراته في كأس الاتحاد الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «تشيلسي» الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عدم حصوله على موافقة لبيع تذاكر مباراته أمام «ميدلسبره»، في بطولة كأس الاتحاد المقررة السبت ضمن ربع نهائي المسابقة.

وقال النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي: «نشعر بخيبة أمل عندما نعلن أننا لن نتمكن من بيع تذاكر مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت في ميدلسبره».

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إقامة المباراة خلف أبواب مغلقة

وأوضح النادي: «من المهم بالنسبة للمنافسة أن تستمر المباراة ضد ميدلسبره، ولكن بتردد شديد نطلب من مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي أن تُلعب المباراة خلف أبواب مغلقة لأسباب تتعلق بالنزاهة الرياضية».