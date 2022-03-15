بيان من «تشيلسي» بشأن بيع تذاكر مباراته في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن نادي «تشيلسي» الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عدم حصوله على موافقة لبيع تذاكر مباراته أمام «ميدلسبره»، في بطولة كأس الاتحاد المقررة السبت ضمن ربع نهائي المسابقة.
وقال النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي: «نشعر بخيبة أمل عندما نعلن أننا لن نتمكن من بيع تذاكر مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت في ميدلسبره».
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وأوضح النادي: «من المهم بالنسبة للمنافسة أن تستمر المباراة ضد ميدلسبره، ولكن بتردد شديد نطلب من مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي أن تُلعب المباراة خلف أبواب مغلقة لأسباب تتعلق بالنزاهة الرياضية».
«تشيلسي» يناشد الحكومة البريطانية
وكان نادي «تشيلسي» ناشد الحكومة البريطانية، أمس الإثنين، السماح له ببيع تذاكر المباريات رغم تجميد أصوله ضمن سلسلة العقوبات المفروضة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش على خلفية الأزمة الروسية- الأوكرانية.
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