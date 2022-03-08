أنشيلوتي: الـ«ريال» جاهز لاستعادة الكبرياء أمام «سان جيرمان»

القاهرة - بوابة الوسط

أقر كارلو أنشيلوتي، مدرب «ريال مدريد»، أن فريقه تأذى من أسوأ أداء له هذا الموسم خلال الخسارة 1-صفر من «باريس سان جيرمان» في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسيسعى للعب بذكاء في لقاء الإياب غدًا الأربعاء.

واستقبل متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني هدفًا في الوقت بدل الضائع من كيليان مبابي في المواجهة الأولى، لكنه ليس بغريب عن المستويات الرائعة في دوري الأبطال، إذ حقق اللقب 13 مرة وهو رقم قياسي.

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نتحلى بالفخر الشديد

وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الثلاثاء: «فريقنا يتحلى بالفخر الشديد، خاصة في دوري الأبطال والأداء ألحق بنا الأذى لأنه كان سيئًا؛ لذا سنلعب من أجل الكبرياء.. شاهدنا أفضل نسخة من سان جيرمان» في باريس، وأتمنى رؤية أفضل نسخة من «ريال مدريد الأربعاء».

ويدخل فريق أنشيلوتي اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه 4-1 على «ريال سوسيداد»، يوم السبت، بعد أن حول تأخره بهدف مبكر ليعزز صدارته للدوري المحلي.

وأضاف المدرب الإيطالي: «فريقنا هادئ ومتحفز. العامل الذهني محوري في لحظة كهذه وإذا لعبنا بنفس شراسة يوم السبت ستكون أمامنا فرصة قوية للتأهل».

شكوك حول مشاركة مبابي

وتابع: «يجب أن نلعب بذكاء، وسندخل المواجهة بهدف الفوز ولا نحتاج لتسجيل الكثير من الأهداف. لابد من التكاتف، ودعم الجمهور سيمنحنا طاقة كبيرة».

وتحوم شكوك حول مشاركة كيليان مبابي مهاجم «سان جيرمان»، المرشح للانتقال لـ«ريال مدريد» الصيف المقبل، في مباراة الأربعاء بعد تعرضه لإصابة في مران يوم الإثنين، لكن أنشيلوتي قال إن غيابه المحتمل لن يؤثر في استعدادات «ريال».

وواصل: «سنستعد للمباراة بتوقع مشاركة مبابي، ولن تكون مفاجأة لي إذا نال مبابي تحية هائلة من جمهورنا، فهو يستقبل دائمًا اللاعبين العظماء بشكل رائع، لكن جمهورنا يريد الفوز، وهذا أكثر ما ننشغل به».