مبابي يربك «باريس» قبل مواجهة «ريال مدريد» في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، خبرًا حزينًا في «باريس سان جيرمان»، قبل مواجهة نظيره «ريال مدريد» الإسباني، الأربعاء المقبل، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتحوم الشكوك حول مشاركة كيليان مبابي المهاجم الدولي الفرنسي مع فريقه «باريس» ضد «ريال مدريد»، بسبب إصابة تعرض لها في التمارين، اليوم الإثنين، وفق ما أفادت عدة تقارير.

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وقالت جريدة «ليكيب» الفرنسية إن مشاركة كيليان مبابي غير مؤكدة للغاية، بعد تعرضه صباح الإثنين إلى إصابة في قدمه.

مشاركة غير مؤكدة

وأضافت الجريدة: «في البداية، خشي نادي العاصمة من وجود كسر، لكن الفحوصات التي خضع لها في وقت مبكر من فترة بعد الظهر استبعدت هذه الفرضية، لكن رحلة مبابي إلى مدريد الأربعاء ليست مؤكدة أبدًا».

وكان مبابي سجل هدف الفوز 1-0 في مباراة الذهاب في باريس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وهو يعتبر المهاجم الأبرز في خط أمامي يضم كلًّا من الأرجنتينيين ليونيل ميسي وأنخل دي ماريا، بالإضافة إلى البرازيلي نيمار، بعد أن سجل خمسة أهداف في المسابقة القارية هذا الموسم و14 في الدوري.