Atwasat

مبابي يربك «باريس» قبل مواجهة «ريال مدريد» في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 06:31 مساء
مبابي يربك «باريس» قبل مواجهة «ريال مدريد» في دوري الأبطال
كيليان مبابي. (الإنترنت)
alwasat radio

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، خبرًا حزينًا في «باريس سان جيرمان»، قبل مواجهة نظيره «ريال مدريد» الإسباني، الأربعاء المقبل، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتحوم الشكوك حول مشاركة كيليان مبابي المهاجم الدولي الفرنسي مع فريقه «باريس» ضد «ريال مدريد»، بسبب إصابة تعرض لها في التمارين، اليوم الإثنين، وفق ما أفادت عدة تقارير.

- الكولومبي دياس.. نفحة هواء منعشة في صفوف «ليفربول»
- عودة نوير لحراسة عرين «بايرن» أمام «سالزبورغ» بدوري الأبطال
- ليفربول يقتنص كأس الرابطة الإنجليزية من تشلسي (فيديو)
- فريق صيني ينسحب من دوري أبطال آسيا وسط أسباب غامضة

وقالت جريدة «ليكيب» الفرنسية إن مشاركة كيليان مبابي غير مؤكدة للغاية، بعد تعرضه صباح الإثنين إلى إصابة في قدمه.

مشاركة غير مؤكدة
وأضافت الجريدة: «في البداية، خشي نادي العاصمة من وجود كسر، لكن الفحوصات التي خضع لها في وقت مبكر من فترة بعد الظهر استبعدت هذه الفرضية، لكن رحلة مبابي إلى مدريد الأربعاء ليست مؤكدة أبدًا».

وكان مبابي سجل هدف الفوز 1-0 في مباراة الذهاب في باريس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وهو يعتبر المهاجم الأبرز في خط أمامي يضم كلًّا من الأرجنتينيين ليونيل ميسي وأنخل دي ماريا، بالإضافة إلى البرازيلي نيمار، بعد أن سجل خمسة أهداف في المسابقة القارية هذا الموسم و14 في الدوري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي

مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي
تركيا تستضيف محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا

تركيا تستضيف محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا
ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية على زميله الأوكراني بعد انضمامه للجيش في الحرب أمام روسيا

ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية على زميله الأوكراني بعد انضمامه للجيش في الحرب أمام ...
كرة القدم الليبية تودع الرمز النصراوي الدولي السابق أبوبكر العمامي (صور)

كرة القدم الليبية تودع الرمز النصراوي الدولي السابق أبوبكر العمامي (صور)
الأوروبيون يواجهون «معادلة صعبة» لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا

الأوروبيون يواجهون «معادلة صعبة» لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا
جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة أمام نابولي

جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة أمام نابولي
من هم مقاتلو آزوف «النازيون الجدد»؟.. أحد مزاعم بوتين لشن الغزو على أوكرانيا (بالصور)

من هم مقاتلو آزوف «النازيون الجدد»؟.. أحد مزاعم بوتين لشن الغزو على أوكرانيا ...
تضخم وسوق سوداء وسيولة .. كيف تواجه السلطات الروسية مخاطر العقوبات على الاقتصاد

تضخم وسوق سوداء وسيولة .. كيف تواجه السلطات الروسية مخاطر العقوبات على الاقتصاد
حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن اتفاقية للمساواة بين الجنسين

حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن ...
الإليزيه: بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا «سواء عبر المفاوضات أو الحرب»

الإليزيه: بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا «سواء عبر المفاوضات أو ...
فوز خارج الديار يمنح الاتحاد الليبي صدارة المجموعة الثانية بـ«الكونفدرالية»

فوز خارج الديار يمنح الاتحاد الليبي صدارة المجموعة الثانية بـ«الكونفدرالية»
الرقبي الليبي يتحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي

الرقبي الليبي يتحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي
ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي يجيبان

ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي ...
مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون عمولة

مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون ...
اقتصاد بلس (حلقة 16)

اقتصاد بلس (حلقة 16)
هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟

هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟
هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟

هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟
وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور

وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
قمة بين مانشستر يونايتد وسيتي في «البريميرليغ».. الأحد
قمة بين مانشستر يونايتد وسيتي في «البريميرليغ».. الأحد
جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة أمام نابولي
جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة أمام ...
غوارديولا يصف معاناته مع ليفربول بالأصعب في مسيرته التدريبية عقب اكتساح مانشستر يونايتد
غوارديولا يصف معاناته مع ليفربول بالأصعب في مسيرته التدريبية عقب ...
ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية على زميله الأوكراني بعد انضمامه للجيش في الحرب أمام روسيا
ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية على زميله الأوكراني بعد انضمامه للجيش...
دماء تعلق الدوري المكسيكي بعد ظهور سكاكين في الملاعب وشروع في قتل بـ«الفيديو والصور»
دماء تعلق الدوري المكسيكي بعد ظهور سكاكين في الملاعب وشروع في قتل...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022
رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022...
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان ......
ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق 1500 م داخل قاعة
ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق ......
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب ......
فرنسا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من روسيا
فرنسا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من روسيا...
المزيد
مبابي يربك «باريس» قبل مواجهة «ريال مدريد» في دوري الأبطال
مبابي يربك «باريس» قبل مواجهة «ريال مدريد» في دوري الأبطال...
الكولومبي دياس.. نفحة هواء منعشة في صفوف «ليفربول»
الكولومبي دياس.. نفحة هواء منعشة في صفوف «ليفربول»...
عودة نوير لحراسة عرين «بايرن» أمام «سالزبورغ» بدوري الأبطال
عودة نوير لحراسة عرين «بايرن» أمام «سالزبورغ» بدوري الأبطال...
دماء تعلق الدوري المكسيكي بعد ظهور سكاكين في الملاعب وشروع في قتل بـ«الفيديو والصور»
دماء تعلق الدوري المكسيكي بعد ظهور سكاكين في الملاعب وشروع ......
ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية على زميله الأوكراني بعد انضمامه للجيش في الحرب أمام روسيا
ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية على زميله الأوكراني بعد انضمامه ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط