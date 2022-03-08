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بالفيديو.. مبابي يشارك في تدريبات «باريس» الجماعية قبل مواجهة «ريال مدريد»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 07:47 مساء
بالفيديو.. مبابي يشارك في تدريبات «باريس» الجماعية قبل مواجهة «ريال مدريد»
مبابي يشارك في تدريبات «باريس» الجماعية قبل مواجهة «ريال مدريد». (الإنترنت)
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شارك الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، في تدريبات فريقه «باريس سان جيرمان»، الجماعية على ملعب «برنابيو»، استعدادًا لمواجهة مضيفه «ريال مدريد» غدًا الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم إعلان النادي إصابة نجمه كيليان مبابي، يوم الإثنين، إلا أنه دخل القائمة على أن يخضع لفحص جديد بعد وصوله مدريد.

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وكان مبابي سجل هدفًا في الثواني الأخيرة، قاد به «سان جيرمان» للفوز على الريال (1-0) في مباراة الذهاب التي أُقيمت في فرنسا يوم 15 فبراير الماضي.

آخر تطورات إصابة مبابي
وغاب مبابي عن المباراة التي خسرها «سان جيرمان» أمام «نيس» (0-1) في الدوري الفرنسي، يوم السبت الماضي، بسبب الإيقاف، ثم تعرض لإصابة خلال التدريبات أمس الإثنين لتحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة الغد المقررة في مدريد.

لكن «سان جيرمان» أعلن، اليوم الثلاثاء، أن الفحوص الأخيرة التي خضع لها مبابي إثر الإصابة كانت مطمئنة، وسيتم تقييم حالة الإصابة مجددًا قبل المباراة.

غياب راموس
من ناحية أخرى يستمر غياب سيرخيو راموس عن «سان جيرمان»، لكن النادي أعلن أنه سيسافر رفقة الفريق إلى مدريد. وكشف النادي أن المدافع المخضرم سيرخيو راموس يتدرب منفردًا لنهاية الأسبوع، وسيرافق البعثة إلى مدريد رغم غيابه عن المباراة.

ويغيب أندير هيريرا عن المباراة للإصابة، بينما يتسلح النادي الفرنسي بقوته الضاربة المتمثلة في ليونيل ميسي ونيمار وأنخيل دي ماريا.

 

مبابي يشارك في تدريبات «باريس» الجماعية قبل مواجهة «ريال مدريد». (الإنترنت)
مبابي يشارك في تدريبات «باريس» الجماعية قبل مواجهة «ريال مدريد». (الإنترنت)
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