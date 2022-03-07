Atwasat

محكمة إسبانية ترفض طلب «ريال مدريد» و«برشلونة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 07:51 مساء
محكمة إسبانية ترفض طلب «ريال مدريد» و«برشلونة»
كرة الدوري الإسباني. (الإنترنت)
alwasat radio

رفضت محكمة إسبانية، طلبًا من «ريال مدريد» و«برشلونة» و«أتليتيك بيلباو» بإصدار أمر قضائي موقت لإيقاف صفقة رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم مع مجموعة استثمار لجمع 1.994 مليار يورو.

وتمنح الاتفاقية مجموعة «سي.في.سي كابيتال بارتنرز» نسبة 8.2 بالمئة من أسهم شركة جديدة تحصل على عائدات البث وحقوق الرعاية لمدة 50 عامًا.

- الخسارة أمام باريس سان جيرمان تضع ريال مدريد على المحك في الدوري الإسباني
- رابطة الدوري الإسباني تقرر إيقاف ألفيس
- سرقة منزل كريم بنزيما للمرة الثانية

ولمواجهة مخاوف انخفاض عائدات البث التلفزيوني والقيود الوبائية المفروضة على حضور الجماهير، تسعى الأندية والبطولات، داخل وخارج إسبانيا، لإيجاد مصادر بديلة للإيرادات.

إيجاد مصادر بديلة
وفي ديسمبر وقع 38 ناديًا من بين 42 في الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا على الصفقة، وهي الأولى من نوعها في أوروبا.

وبالإضافة إلى «ريال مدريد» و«برشلونة» و«أتليتيك بيلباو»، رفض «إبيزا» التوقيع، لكنه ليس طرفًا في الدعوى القضائية.

وأشارت الأندية الثلاثة إلى أن الدعوى بالإيقاف الموققت كانت مهمة لمنع أي معاملات مالية من الاتفاقية.

لكن محكمة مدريد المدنية رفضت الطلب، قائلة إن التعليق المطلوب سيوقف الإجراءات التي بدأت بالفعل أو نُفذت، وسيفرض معايير الأقلية ضد خيار الأغلبية.

ولم يتسنَ وفقًا لـ«رويترز» الحصول على تعليق من الأندية الثلاثة، فيما قالت رابطة الدوري في بيان إنها صفقة مهمة لجميع الأندية الإسبانية.

شرعية الصفقة
وكان أوسكار مايو، المدير التنفيذي لرابطة الدوري قال لـ«رويترز»، الشهر الماضي، إن الرابطة «واثقة من شرعية الصفقة».

وأضاف أن الدفعة الأولى، البالغة 400 مليون يورو، تم تسليمها في يناير إلى الأندية، وفي يوليو ستكون «سي.في.سي» دفعت مليار يورو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عقيلة صالح لوليامز: قرارات مجلس النواب غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت

عقيلة صالح لوليامز: قرارات مجلس النواب غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت
مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي

مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي
تركيا تستضيف محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا

تركيا تستضيف محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا
ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية على زميله الأوكراني بعد انضمامه للجيش في الحرب أمام روسيا

ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية على زميله الأوكراني بعد انضمامه للجيش في الحرب أمام ...
«فرانس برس»: جنود أوكرانيون مستعدون لتفجير آخر جسر غرب العاصمة الأوكرانية

«فرانس برس»: جنود أوكرانيون مستعدون لتفجير آخر جسر غرب العاصمة الأوكرانية
غوارديولا يصف معاناته مع ليفربول بالأصعب في مسيرته التدريبية عقب اكتساح مانشستر يونايتد

غوارديولا يصف معاناته مع ليفربول بالأصعب في مسيرته التدريبية عقب اكتساح مانشستر ...
مذكرة من 93 نائبا ردا على مبادرة وليامز: «مسار موازٍ» و«غير مبرر»

مذكرة من 93 نائبا ردا على مبادرة وليامز: «مسار موازٍ» و«غير مبرر»
كرة القدم الليبية تودع الرمز النصراوي الدولي السابق أبوبكر العمامي (صور)

كرة القدم الليبية تودع الرمز النصراوي الدولي السابق أبوبكر العمامي (صور)
الأوروبيون يواجهون «معادلة صعبة» لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا

الأوروبيون يواجهون «معادلة صعبة» لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا
جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة أمام نابولي

جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة أمام نابولي
من هم مقاتلو آزوف «النازيون الجدد»؟.. أحد مزاعم بوتين لشن الغزو على أوكرانيا (بالصور)

من هم مقاتلو آزوف «النازيون الجدد»؟.. أحد مزاعم بوتين لشن الغزو على أوكرانيا ...
تضخم وسوق سوداء وسيولة .. كيف تواجه السلطات الروسية مخاطر العقوبات على الاقتصاد

تضخم وسوق سوداء وسيولة .. كيف تواجه السلطات الروسية مخاطر العقوبات على الاقتصاد
حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن اتفاقية للمساواة بين الجنسين

حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن ...
الإليزيه: بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا «سواء عبر المفاوضات أو الحرب»

الإليزيه: بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا «سواء عبر المفاوضات أو ...
فوز خارج الديار يمنح الاتحاد الليبي صدارة المجموعة الثانية بـ«الكونفدرالية»

فوز خارج الديار يمنح الاتحاد الليبي صدارة المجموعة الثانية بـ«الكونفدرالية»
الرقبي الليبي يتحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي

الرقبي الليبي يتحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي
ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي يجيبان

ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي ...
مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون عمولة

مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة أمام نابولي
جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة أمام ...
غوارديولا يصف معاناته مع ليفربول بالأصعب في مسيرته التدريبية عقب اكتساح مانشستر يونايتد
غوارديولا يصف معاناته مع ليفربول بالأصعب في مسيرته التدريبية عقب ...
ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية على زميله الأوكراني بعد انضمامه للجيش في الحرب أمام روسيا
ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية على زميله الأوكراني بعد انضمامه للجيش...
دماء تعلق الدوري المكسيكي بعد ظهور سكاكين في الملاعب وشروع في قتل بـ«الفيديو والصور»
دماء تعلق الدوري المكسيكي بعد ظهور سكاكين في الملاعب وشروع في قتل...
عودة نوير لحراسة عرين «بايرن» أمام «سالزبورغ» بدوري الأبطال
عودة نوير لحراسة عرين «بايرن» أمام «سالزبورغ» بدوري الأبطال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022
رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022...
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان ......
ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق 1500 م داخل قاعة
ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق ......
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب ......
فرنسا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من روسيا
فرنسا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من روسيا...
المزيد
محكمة إسبانية ترفض طلب «ريال مدريد» و«برشلونة»
محكمة إسبانية ترفض طلب «ريال مدريد» و«برشلونة»...
مبابي يربك «باريس» قبل مواجهة «ريال مدريد» في دوري الأبطال
مبابي يربك «باريس» قبل مواجهة «ريال مدريد» في دوري الأبطال...
الكولومبي دياس.. نفحة هواء منعشة في صفوف «ليفربول»
الكولومبي دياس.. نفحة هواء منعشة في صفوف «ليفربول»...
عودة نوير لحراسة عرين «بايرن» أمام «سالزبورغ» بدوري الأبطال
عودة نوير لحراسة عرين «بايرن» أمام «سالزبورغ» بدوري الأبطال...
دماء تعلق الدوري المكسيكي بعد ظهور سكاكين في الملاعب وشروع في قتل بـ«الفيديو والصور»
دماء تعلق الدوري المكسيكي بعد ظهور سكاكين في الملاعب وشروع ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط