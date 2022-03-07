محكمة إسبانية ترفض طلب «ريال مدريد» و«برشلونة»

القاهرة - بوابة الوسط

رفضت محكمة إسبانية، طلبًا من «ريال مدريد» و«برشلونة» و«أتليتيك بيلباو» بإصدار أمر قضائي موقت لإيقاف صفقة رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم مع مجموعة استثمار لجمع 1.994 مليار يورو.

وتمنح الاتفاقية مجموعة «سي.في.سي كابيتال بارتنرز» نسبة 8.2 بالمئة من أسهم شركة جديدة تحصل على عائدات البث وحقوق الرعاية لمدة 50 عامًا.

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ولمواجهة مخاوف انخفاض عائدات البث التلفزيوني والقيود الوبائية المفروضة على حضور الجماهير، تسعى الأندية والبطولات، داخل وخارج إسبانيا، لإيجاد مصادر بديلة للإيرادات.

إيجاد مصادر بديلة

وفي ديسمبر وقع 38 ناديًا من بين 42 في الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا على الصفقة، وهي الأولى من نوعها في أوروبا.

وبالإضافة إلى «ريال مدريد» و«برشلونة» و«أتليتيك بيلباو»، رفض «إبيزا» التوقيع، لكنه ليس طرفًا في الدعوى القضائية.

وأشارت الأندية الثلاثة إلى أن الدعوى بالإيقاف الموققت كانت مهمة لمنع أي معاملات مالية من الاتفاقية.

لكن محكمة مدريد المدنية رفضت الطلب، قائلة إن التعليق المطلوب سيوقف الإجراءات التي بدأت بالفعل أو نُفذت، وسيفرض معايير الأقلية ضد خيار الأغلبية.

ولم يتسنَ وفقًا لـ«رويترز» الحصول على تعليق من الأندية الثلاثة، فيما قالت رابطة الدوري في بيان إنها صفقة مهمة لجميع الأندية الإسبانية.

شرعية الصفقة

وكان أوسكار مايو، المدير التنفيذي لرابطة الدوري قال لـ«رويترز»، الشهر الماضي، إن الرابطة «واثقة من شرعية الصفقة».

وأضاف أن الدفعة الأولى، البالغة 400 مليون يورو، تم تسليمها في يناير إلى الأندية، وفي يوليو ستكون «سي.في.سي» دفعت مليار يورو.