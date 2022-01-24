سرقة منزل كريم بنزيما للمرة الثانية

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض مهاجم «ريال مدريد»، النجم الفرنسي كريم بنزيما، إلى أزمة جديدة أثناء خوض مباراة فريقه أمام «إلتشي» مساء أمس الأحد، التي انتهت بالتعادل 2-2، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وتعرض منزل كريم بنزيما للسطو من قبل لصوص، خلال مشاركته في مباراة فريقه «ريال مدريد» ضد «إلتشي»، وأشارت تقارير صحفية، إلى أن المنزل كان خاليًا حينها، بينما لم يتحدد حجم المسروقات حتى الآن.

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ووفقًا للتقرير، دخل اللصوص من خلال حديقة منزل اللاعب في ضاحية سان سباستيان دي لوس رييس.

سرقة بنزيما للمرة الثانية

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض خلالها بنزيما للسرقة، فسبق أن تم السطو على منزله في فبراير 2019 خلال لقاء كلاسيكو جمع «ريال مدريد» و«برشلونة» على ملعب «سانتياغو بيرنابيو».

وعاش بنزيما لحظات سيئة بعد إضاعته ضربة جزاء في الشوط الأول من المواجهة أمام «إلتشي»، علمًا بأنها أول ضربة جزاء يضيعها رفقة «ريال مدريد»، كما خرج مصابًا في الدقيقة 58، حيث طلب التبديل في الدقيقة 58 مع تقدم «إلتشي» 1-0، ويبدو أن المهاجم يعاني مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية بساقه اليسرى.

واكتفى «ريال مدريد» بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 50 نقطة، ويحتل صدارة الدوري الإسباني، بفارق 4 نقاط عن وصيفه «إشبيلية».