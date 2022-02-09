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رابطة الدوري الإسباني تقرر إيقاف ألفيس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 فبراير 2022, 08:10 مساء
رابطة الدوري الإسباني تقرر إيقاف ألفيس
البرازيلي داني ألفيس. (الإنترنت)
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كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أصدرت عقوبة ضد البرازيلي داني ألفيس، ظهير «برشلونة».

وقالت لجريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، وفقًا لـ«كورة» إن رابطة الليغا أعلنت إيقاف ألفيس لمدة مباراتين، بسبب حصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

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وأوضحت الجريدة أنه وفقًا للمادة 114 من قانون الانضباط، فإنه إذا قام اللاعب بتدخل عنيف يستوجب الطرد، ولم تكن لديه فرصة للعب الكرة، يجب إيقافه لمدة مباراتين وليس مباراة واحدة.

غياب عن مباراتي «إسبانيول» و«فالنسيا»
وأشارت إلى أن ألفيس لا يستطيع خوض أي مباراة مع «برشلونة» حتى يوم 27 من الشهر الجاري أمام «أتلتيك بلباو»، لأنه سيغيب عن مباراتي «إسبانيول» و«فالنسيا» للإيقاف، بالإضافة إلى مواجهتي «نابولي» في الدوري الأوروبي بسبب عدم قيده في قائمة البطولة.

وكان ألفيس حصل على بطاقة حمراء خلال فوز «برشلونة» على «أتلتيكو مدريد» بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

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