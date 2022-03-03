«فورمولا 1»: فيرستابن يمدد عقده مع ريد بول حتى 2028

القاهرة - بوابة الوسط

مدد بطل العالم الحالي الهولندي ماكس فيرستابن، عقده مع فريقه ريد بول حتى العام 2028، بحسب ما أعلنت الحظيرة النمسوية الخميس.

وأفاد ريد بول في بيان أن فيرستابن الذي كان من المفترض أن ينتهي عقده نهاية 2023 مدد عقده لأجل طويل الأمد ما سيبقي السائق الهولندي ابن الـ24 عامًا ضمن صفوف فريق ريد بول رايسينغ، حصريًا، حتى نهاية العام 2028.

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أنا سعيد جدًا

من جهته، كتب «ماد ماكس» عبر صفحته على «تويتر» «أنا فخور جدًا للإعلان أن ريد بول سيكون منزلي حتى، على الأقل، العام 2028.. أحب هذا الفريق والعام الماضي كان رائعاً، وهدفنا منذ أن اجتمعنا معاً العام 2016 هو الفوز بلقب البطولة وحققنا ذلك، لذا الأمر الآن يقتضي الحفاظ على الرقم واحد على السيارة.. أنا سعيد جدًا لمتابعة هذه المغامرة الرائعة لفترة طويلة. حققنا العديد من الاشياء معًا، ولكن بالتأكيد لم ننتهِ بعد».