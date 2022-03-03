Atwasat

«فورمولا 1»: فيرستابن يمدد عقده مع ريد بول حتى 2028

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 01:35 مساء
«فورمولا 1»: فيرستابن يمدد عقده مع ريد بول حتى 2028
بطل العالم الحالي الهولندي ماكس فيرستابن. (الإنترنت)
alwasat radio

مدد بطل العالم الحالي الهولندي ماكس فيرستابن، عقده مع فريقه ريد بول حتى العام 2028، بحسب ما أعلنت الحظيرة النمسوية الخميس.

وأفاد ريد بول في بيان أن فيرستابن الذي كان من المفترض أن ينتهي عقده نهاية 2023 مدد عقده لأجل طويل الأمد ما سيبقي السائق الهولندي ابن الـ24 عامًا ضمن صفوف فريق ريد بول رايسينغ، حصريًا، حتى نهاية العام 2028.

- رسميا.. إلغاء جائزة روسيا الكبرى للفورمولا 1 على خلفية غزو أوكرانيا
- بطل العالم في «فورمولا 1» يبيع سيارته في مزاد لصالح لهذا السبب
- تمديد عقد جائزة سنغافورة الكبرى مع «فورمولا 1» 7 أعوام
- رسميا.. التطعيم ضد «كوفيد-19» إلزاميا في «فورمولا 1»

أنا سعيد جدًا
من جهته، كتب «ماد ماكس» عبر صفحته على «تويتر» «أنا فخور جدًا للإعلان أن ريد بول سيكون منزلي حتى، على الأقل، العام 2028.. أحب هذا الفريق والعام الماضي كان رائعاً، وهدفنا منذ أن اجتمعنا معاً العام 2016 هو الفوز بلقب البطولة وحققنا ذلك، لذا الأمر الآن يقتضي الحفاظ على الرقم واحد على السيارة.. أنا سعيد جدًا لمتابعة هذه المغامرة الرائعة لفترة طويلة. حققنا العديد من الاشياء معًا، ولكن بالتأكيد لم ننتهِ بعد».

بيان حقيقي للنوايا
ووصف مدير الفريق البريطاني كريستيان هورنر توقيع فيرستابن لعقد طويل الأمد مع ريد بول رايسينغ بـ«بيان حقيقي للنوايا»، مضيفًا «ينصب تركيزنا الفوري على الاحتفاظ بلقب بطولة العالم لماكس، ولكن هذه الصفقة تظهر أيضًا أنه جزء من التخطيط طويل المدى للفريق».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية

رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية
اليوم.. 4 مباريات في الدوري الممتاز

اليوم.. 4 مباريات في الدوري الممتاز
تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما

تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما
الأمم المتحدة: مليون لاجئ أوكراني منذ بدء الغزو الروسي

الأمم المتحدة: مليون لاجئ أوكراني منذ بدء الغزو الروسي
عقوبات أميركية «مدمرة» جديدة على قطاع الدفاع الروسي وبيلاروسيا

عقوبات أميركية «مدمرة» جديدة على قطاع الدفاع الروسي وبيلاروسيا
«الأهلي طرابلس» يلحق بركب المتأهلين إلى دور الـ32 بكأس ليبيا

«الأهلي طرابلس» يلحق بركب المتأهلين إلى دور الـ32 بكأس ليبيا
دار الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر شعبان

دار الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر شعبان
انتهت عبر «WTV».. الشط 0-2 الأولمبي

انتهت عبر «WTV».. الشط 0-2 الأولمبي
المهاجم المصري «مكي» في صفوف الخمس رسميا (صور)

المهاجم المصري «مكي» في صفوف الخمس رسميا (صور)
كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني

كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني
حسونة.. الرحيل في الربيع

حسونة.. الرحيل في الربيع
بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة

بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة
بعد أسبوع من اندلاعها.. كيف بعثرت الحرب على أوكرانيا الأوراق على المسرح العالمي؟

بعد أسبوع من اندلاعها.. كيف بعثرت الحرب على أوكرانيا الأوراق على المسرح العالمي؟
الصين تتمسك بالفحم رغم وعودها المناخية

الصين تتمسك بالفحم رغم وعودها المناخية
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين

زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين
الجيش الروسي يعلن «سيطرته التامة» على مدينة خيرسون الأوكرانية

الجيش الروسي يعلن «سيطرته التامة» على مدينة خيرسون الأوكرانية
(فيديو) انفجار كبير في خاركيف الأوكرانية واستهداف مبنى التلفزيون في كييف

(فيديو) انفجار كبير في خاركيف الأوكرانية واستهداف مبنى التلفزيون في كييف
حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»

حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
السماح للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية تحت علم محايد
السماح للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة في الألعاب البارالمبية...
إيفرتون الإنجليزي يعلق عقود الرعاية مع الملياردير الروسي عثمانوف المقرب لـ«بوتين»
إيفرتون الإنجليزي يعلق عقود الرعاية مع الملياردير الروسي عثمانوف ...
الملياردير السويسري فايس يدرس فرصة شراء تشلسي
الملياردير السويسري فايس يدرس فرصة شراء تشلسي
رسميا.. لاعب أوكراني يفسخ عقده مع «زينيت» الروسي
رسميا.. لاعب أوكراني يفسخ عقده مع «زينيت» الروسي
الروسي أبراموفيتش يؤكد أنه سيبيع نادي «تشيلسي» الإنجليزي
الروسي أبراموفيتش يؤكد أنه سيبيع نادي «تشيلسي» الإنجليزي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022
رسميا.. استبعاد روسيا من ملحق كأس العالم 2022...
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان ......
ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق 1500 م داخل قاعة
ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق ......
فرنسا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من روسيا
فرنسا تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من روسيا...
رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم
رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس ......
المزيد
«فورمولا 1»: فيرستابن يمدد عقده مع ريد بول حتى 2028
«فورمولا 1»: فيرستابن يمدد عقده مع ريد بول حتى 2028...
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب ......
وفاة لاعبين.. إعلان أولى ضحايا كرة القدم في الحرب على أوكرانيا
وفاة لاعبين.. إعلان أولى ضحايا كرة القدم في الحرب على ......
الروسي أبراموفيتش يؤكد أنه سيبيع نادي «تشيلسي» الإنجليزي
الروسي أبراموفيتش يؤكد أنه سيبيع نادي «تشيلسي» الإنجليزي...
رسميا.. لاعب أوكراني يفسخ عقده مع «زينيت» الروسي
رسميا.. لاعب أوكراني يفسخ عقده مع «زينيت» الروسي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط