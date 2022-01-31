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رسميا.. التطعيم ضد «كوفيد-19» إلزاميا في «فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 06:54 مساء
رسميا.. التطعيم ضد «كوفيد-19» إلزاميا في «فورمولا 1»
سباقات فورمولا 1 للسيارات. (الإنترنت)
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قال الناطق باسم بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، اليوم الإثنين، إن البطولة ستلزم جميع العاملين والمشاركين في جولاتها بالتطعيم الكامل ضد «كوفيد-19»، دون أي استثناءات اعتبارًا من الموسم الجاري.

وستسري القواعد الجديدة، التي كشفتها في بداية الأمر جريدة «التايمز» وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) على أي شخص يدخل الحلبات خلال السباقات.

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وقال الناطق: «ستلزم فورمولا 1 جميع الأفراد بالتطعيم الكامل دون أي استثناءات». وسيشمل ذلك جميع السائقين وموظفي الضيافة وممثلي وسائل الإعلام والاتحاد الدولي للسيارات وشركة «ليبرتي ميديا»، مالكة الحقوق التجارية لـ«فورمولا 1» وأيضًا المشاهير من الضيوف.

وصادق المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع للاتحاد الدولي، على هذا القرار في اجتماع بديسمبر الماضي. وسينطلق الموسم الجديد في البحرين في 20 مارس.

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