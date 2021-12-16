«مرسيدس» يسحب استئنافه المقدم ضد تتويج فيرستابن بلقب بطولة العالم لفورمولا1

فريق مرسيدس يعلن سحب استئنافه المقدم ضد تتويج الهولندي ماكس فيرستابن على حساب سائقه البريطاني لويس هاميلتون في جائزة أبوظبي الكبرى. (الإنترنت)

أعلن فريق مرسيدس، اليوم الخميس، أنه سحب استئنافه المقدم ضد تتويج الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول بلقب بطولة العالم للفورمولا واحد، على حساب سائقه البريطاني لويس هاميلتون، في جائزة أبوظبي الكبرى التي شهدت ختامًا جدليًا الأحد الماضي.

ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) أمس الأربعاء، عن فتح تحقيق في الأحداث المثيرة للجدل التي وقعت في نهاية السباق.

وقال الفريق الألماني: «نرحب بقرار فيا بتأسيس لجنة لتحليل شامل لما حدث في أبوظبي ولتحسين متانة القواعد وإدارة واتخاذ القرارات في الفورمولا واحد».

وأضاف الفريق الألماني: «سنحمّل فيا المسؤولية عن هذه العملية وسنقوم بموجب ذلك بسحب استئنافنا».