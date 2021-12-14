بطل العالم في «فورمولا 1» يبيع سيارته في مزاد لصالح لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 04:22 مساء
الهولندي ماكس فيرستابن. (أرشيفية : الإنترنت)

قرر الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم لسباقات «فورمولا 1» بيع سيارته الشخصية طراز هوندا سيفيك عبر منصة في 23 ديسمبر الجاري مقابل 33 ألفًا و333 يورو.

يأتي هذا على أن تُخصص العائدات لصالح منظمة «وينغز فور لايف ريدبول» غير الحكومية، وخضعت سيارة ماكس لفحوصات شاملة وتمت إضافة الترميمات اللازمة قبل عرضها للبيع، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

واستخدم ماكس هذه السيارة بشكل شخصي وأثناء تحركاته طوال الموسم بين الحلبات المختلفة من «فورمولا 1» حول العالم.

وقال السائق الهولندي: «سعيد للغاية بتمكني من بيع سيارتي من أجل قضية رائعة مثل تلك التي تتبناها وينغز فور لايف، أتمنى أن يستمتع المالك الجديد بالسيارة مثلما فعلت».

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