تكريم هاملتون بلقب «فارس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 08:47 مساء
البريطاني لويس هاميلتون يقف حاملاً ميداليته بعد حصوله على لقب فارس لانجازاته في رياضة السيارات من قبل أمير ويلز أندرو ماثيوز (ا ف ب)

حصل البريطاني لويس هاملتون بطل سباقات «الفورمولا» للسيارات سبع مرات، اليوم الأربعاء، على لقب فارس «سير»، تقديرًا لما قام به من خدمات لرياضة السيارات.

وجاء منح هاملتون اللقب بعد أيام قليلة من فشله في الفوز بثامن لقب، وتحقيق رقم قياسي غير مسبوق بعد منافسة حامية حتى اللفة الأخيرة في سباق جائزة أبوظبي الكبرى.

وبهذا أصبح هاملتون (36 عامًا) رابع سائق في «فورمولا 1» يتوج باللقب بعد الأسترالي الراحل جراك برابهام وسترلينغ موس وجاكي ستيوارت الفائز باللقب ثلاث مرات، لكنه أول سائق يتوج باللقب أثناء منافسته في السباقات.

وحقق ماكس فيرستابن سائق فريق «ريد بول»، لقب بطولة العالم بـ«فورمولا 1» في اللفة الأخيرة، متفوقًا على هاملتون بسباق جائزة أبوظبي الكبرى.

وبعد سيطرة تامة من هاملتون طوال السباق، استطاع فيرستابن خطف صدارة السباق رقم 22 والأخير في بطولة الـ«فورمولا 1» ، الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي على حلبة مرسى ياس.

وبينما كان هاملتون في طريقه لتحقيق البطولة رقم 8 في تاريخه، أدى حادث لسيارة أحد المتسابقين، إلى إدخال سيارة أمان قربت المنافسين من بعضهم البعض، ليستغل فيرستابن الفرصة ويتفوق على هاملتون عند إعادة الانطلاق.

وقدم فريق «مرسيدس» شكوى للمنظمين، بسبب إدخال سيارة الأمان، مما ساعد فيرستابن على التفوق في اللفة الأخيرة، بعد أن كان بعيدًا عن الصدارة.

وبهذا الإنجاز التاريخي، حقق فيرستابن أول بطولة في تاريخه، بعد أن كان متعادلًا بالنقاط مع هاملتون قبل انطلاق سباق أبوظبي.

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