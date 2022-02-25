رسميا.. إلغاء جائزة روسيا الكبرى للفورمولا 1 على خلفية غزو أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مروج بطولة العالم للفورمولا واحد، الجمعة، إلغاء سباق جائزة روسيا الكبرى المقررة في سوتشي في 25 سبتمبر المقبل، على خلفية غزو أوكرانيا.

وجاء في بيان تم نشره «ناقشت مساء الخميس الفورمولا واحد والاتحاد الدولي للسيارات فيا والفرق موقف رياضتنا، وتوصلنا إلى استنتاج، مع الأخذ في الاعتبار رأي جميع أصحاب المصلحة، أنه من المستحيل تنظيم جائزة روسيا الكبرى في ظل الوضع الحالي».

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نقل المباريات الدولية الأوروبية لروسيا وأوكرانيا

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، قرر الجمعة، إقامة المباريات الدولية الأوروبية المقرر إقاماتها في روسيا وأوكرانيا للأندية والمنتخبات الروسية والأوكرانية على أرض محايدة «حتى إشعار آخر» بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

هذا القرار يتعلق تحديدا بنادي سبارتاك موسكو الذي لا يزال مشاركا في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، لكنه لا يتعلق بمباراة الملحق المؤهل إلى مونديال قطر 2022 ضد بولندا المقررة في موسكو في 24 مارس المقبل؛ لأن مصير هذه المباراة مرتبط بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».