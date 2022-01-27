Atwasat

تمديد عقد جائزة سنغافورة الكبرى مع «فورمولا 1» 7 أعوام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يناير 2022, 09:03 مساء
تمديد عقد جائزة سنغافورة الكبرى مع «فورمولا 1» 7 أعوام
سيمتد سباق سنغافورة في بطولة العالم للفورمولا واحد حتى 2028. (ا ف ب)
alwasat radio

أعلن المنظمون على بطولة «فورمولا 1» للسيارات، الخميس، أن سنغافورة ستستضيف السباق الليلي ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد لسبع سنوات أخرى بين 2022 و2028، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا بإلغائه لعامين متتاليين.

وأُقيم سباق الشوارع حول منطقة مارينا باي الاقتصادية 12 مرة منذ النسخة الأولى في العام 2008 وشهد حضور 268000 متفرج عندما أقيم آخر مرة في العام 2019.

- «مرسيدس» يسحب استئنافه المقدم ضد تتويج فيرستابن بلقب بطولة العالم لفورمولا1
- تكريم هاملتون بلقب «فارس»
- بطل العالم في «فورمولا 1» يبيع سيارته في مزاد لصالح لهذا السبب

كانت سنغافورة أول سباق ليلي في روزنامة بطولة العالم للفورمولا واحد، حيث قدمت حلبة بين شوارع المدينة العصرية.

وقال المنظمون إنهم جددوا عقدهم مع سنغافورة للمرة الرابعة وإن هذا التمديد الممتد لسبع سنوات هو الأطول حتى الآن مع السباق.

وقال وزير النقل أس. إيسواران: «لقد قررنا الاستمرار في استضافة سباق الفورمولا واحد لمدة سبع سنوات أخرى، بعد إجراء تقييم شامل للفوائد على المدى الطويل الذي يمكن أن يجلبه تمديد العقد إلى سنغافورة»، مضيفًا أن «السباق يشكل جذبًا للسياح والأحداث العالمية والاجتماعات».

أسوأ ركود في سنغافورة
عانى الاقتصاد المعتمد على التجارة والسياحة في سنغافورة من أسوأ ركود له على الإطلاق في العام 2020 بسبب الوباء، لكنه عاد إلى النمو العام الماضي.

ووفقًا للمنظمين، فقد حقق السباق أكثر من 1.5 مليار دولار سنغافوري (1.1 مليار دولار) من عائدات السياحة وجذب أكثر من 550 ألف زائر دولي منذ العام 2008.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين

موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين
بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد ...
بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد ...
كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!

كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!
بيدق وكومبارس!

بيدق وكومبارس!
تلك النظرة

تلك النظرة
تونس تمدد حظر التجول الليلي مع عودة انتشار «كورونا»

تونس تمدد حظر التجول الليلي مع عودة انتشار «كورونا»
جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم

جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم
الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك

الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك
«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015

«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015
منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»

منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»
التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969(20)

التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969(20)
«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022

«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022
«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة

«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة
ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا أخرى

ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا ...
كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين

مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار

«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بارتي تسحق كيز وتبلغ نهائي أستراليا المفتوحة للتنس
بارتي تسحق كيز وتبلغ نهائي أستراليا المفتوحة للتنس
غضب من «إنفانتينو» لتصريحاته عن «موت الأفارقة في البحر»
غضب من «إنفانتينو» لتصريحاته عن «موت الأفارقة في البحر»
كولينز تتخطى شفيونتيك وتلحق ببارتي في أستراليا للتنس
كولينز تتخطى شفيونتيك وتلحق ببارتي في أستراليا للتنس
«أبوبكر».. النجم الذي يحمل آمال الكاميرونيين في كأس الأمم الأفريقية
«أبوبكر».. النجم الذي يحمل آمال الكاميرونيين في كأس الأمم ...
أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدافعه بفيروس كورونا
أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدافعه بفيروس كورونا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)...
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب كريستال بالاس
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب ......
أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا الاستوائية
أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا ......
انطلاق حفل افتتاح الأمم الأفريقية في الكاميرون
انطلاق حفل افتتاح الأمم الأفريقية في الكاميرون...
قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في «كأس السوبر الإسباني»
قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في «كأس السوبر الإسباني»...
المزيد
تمديد عقد جائزة سنغافورة الكبرى مع «فورمولا 1» 7 أعوام
تمديد عقد جائزة سنغافورة الكبرى مع «فورمولا 1» 7 أعوام...
الصين تحذر الولايات المتحدة من «التدخل» في أولمبياد بكين
الصين تحذر الولايات المتحدة من «التدخل» في أولمبياد بكين...
تصفيات مونديال 2022: اليابان وأستراليا يضيقان الخناق موقتا على السعودية
تصفيات مونديال 2022: اليابان وأستراليا يضيقان الخناق موقتا ......
أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدافعه بفيروس كورونا
أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدافعه بفيروس كورونا...
«أبوبكر».. النجم الذي يحمل آمال الكاميرونيين في كأس الأمم الأفريقية
«أبوبكر».. النجم الذي يحمل آمال الكاميرونيين في كأس الأمم ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط