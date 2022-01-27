تمديد عقد جائزة سنغافورة الكبرى مع «فورمولا 1» 7 أعوام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المنظمون على بطولة «فورمولا 1» للسيارات، الخميس، أن سنغافورة ستستضيف السباق الليلي ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد لسبع سنوات أخرى بين 2022 و2028، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا بإلغائه لعامين متتاليين.

وأُقيم سباق الشوارع حول منطقة مارينا باي الاقتصادية 12 مرة منذ النسخة الأولى في العام 2008 وشهد حضور 268000 متفرج عندما أقيم آخر مرة في العام 2019.

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كانت سنغافورة أول سباق ليلي في روزنامة بطولة العالم للفورمولا واحد، حيث قدمت حلبة بين شوارع المدينة العصرية.

وقال المنظمون إنهم جددوا عقدهم مع سنغافورة للمرة الرابعة وإن هذا التمديد الممتد لسبع سنوات هو الأطول حتى الآن مع السباق.

وقال وزير النقل أس. إيسواران: «لقد قررنا الاستمرار في استضافة سباق الفورمولا واحد لمدة سبع سنوات أخرى، بعد إجراء تقييم شامل للفوائد على المدى الطويل الذي يمكن أن يجلبه تمديد العقد إلى سنغافورة»، مضيفًا أن «السباق يشكل جذبًا للسياح والأحداث العالمية والاجتماعات».

أسوأ ركود في سنغافورة

عانى الاقتصاد المعتمد على التجارة والسياحة في سنغافورة من أسوأ ركود له على الإطلاق في العام 2020 بسبب الوباء، لكنه عاد إلى النمو العام الماضي.

ووفقًا للمنظمين، فقد حقق السباق أكثر من 1.5 مليار دولار سنغافوري (1.1 مليار دولار) من عائدات السياحة وجذب أكثر من 550 ألف زائر دولي منذ العام 2008.