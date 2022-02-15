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مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على سبورتينغ في البرتغال بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 فبراير 2022, 04:37 مساء
مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على سبورتينغ في البرتغال بدوري الأبطال
مباراة مانشستر سيتي وسبورتينغ لشبونة. (أرشيفية : الإنترنت)
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يسعى مانشستر سيتي إلى تأكيد هيمنته عندما يحل ضيفا على سبورتينغ لشبونة الذي حجز بطاقته على حساب بوروسيا دورتموند الألماني بفارق المواجهتين المباشرتين، في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا.

يغرد مانشستر سيتي خارج السرب في الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر بفارق تسع نقاط عن أقرب مطارديه ليفربول، ويسير بثبات نحو اللقب الرابع في السنوات الخمس الأخيرة، ولم يخسر سيتي في الدوري منذ 30 أكتوبر الماضي عندما سقط أمام مضيفه كريستال بالاس (صفر-2)، وتبقى أفضل نتيجة لسيتي بلوغ النهائي الموسم الماضي لكنه سقط أمام مواطنه تشيلسي.

ويبدو سيتي مرشحاً بقوة لتخطي عقبة سبورتينغ بالنظر إلى تشكيلته الزاخرة بالنجوم في مقدمتها البرتغاليون برناردو سيلفا وروبن دياز وجواو كانسيلو الذين دافعوا عن ألوان الغريم بنفيكا، فضلا عن البلجيكي كيفن دي بروين والجزائري رياض محرز وجاك غريليش ورحيم سترلينغ صاحب هاتريك في مرمى نوريتش سيتي (4 - صفر) السبت الماضي.

والتقى الفريقان الإنجليزي والبرتغالي في الدور ذاته لكن بمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» موسم 2011 - 2012 وفاز سبورتينغ (1-صفر) في لشبونة وخسر (2-3) في مانشستر ليواصل مشواره في المسابقة بفضل قاعدة الأهداف خارج القواعد والتي تم إلغاؤها اعتبارا من الموسم الحالي.

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