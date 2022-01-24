Atwasat

«واتفورد» يقيل مدربه رانييري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يناير 2022, 08:06 مساء
«واتفورد» يقيل مدربه رانييري
المدرب الإيطالي، كلاوديو رانييري، يقال من تدريب نادي «واتفورد» بعد 112 يوما فقط مع الفريق.(الإنترنت)
alwasat radio

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن نادي «واتفورد» الإنجليزي، قرر إقالة مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وقالت جريدة «أثلتيك» البريطانية، وفقًا لـ«كورة» إن «واتفورد» سيعلن عن مدربه الجديد قبل مواجهة «بيرنلي»، المقرر لها يوم 5 فبراير المقبل.

- بيان جديد من الدوري الإنجليزي بشأن عدد إصابات «كوفيد-19»
- اكتشاف أولى إصابات «كورونا» في «أولمبياد بكين»
- «كورونا».. ضيف ثقيل يبعثر حسابات منتخبات كأس الأمم الأفريقية
- انخفاض حالات كورونا بالدوري الإنجليزي للأسبوع الثاني على التوالي

وخسر «واتفورد» بثلاثية نظيفة، أمام «نورويتش سيتي»، على ملعبه ووسط جماهيره، ليذهب إلى مواقع الهبوط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتولى رانييري مهمة تدريب «واتفورد» يوم 4 أكتوبر الماضي خلفًا لتشيسكو مونيوز، وخاض من وقتها 13 مباراة في الدوري الإنجليزي حصد منها 7 نقاط فقط، بواقع فوزين على «مانشستر يونايتد» و«إيفرتون»، وتعادل مع «نيوكاسل»، بينما تلقى 10 هزائم.

الخروج من كأس الاتحاد
كما قاد رانييري الفريق للخروج من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الخسارة أمام «ليستر سيتي» برباعية مقابل هدف واحد.

يذكر أن «واتفورد» يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 14 نقطة من 20 مباراة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا».. ضيف ثقيل يبعثر حسابات منتخبات كأس الأمم الأفريقية

«كورونا».. ضيف ثقيل يبعثر حسابات منتخبات كأس الأمم الأفريقية
عملة «بيتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر

عملة «بيتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر
سعد الحريري يعلن «تعليق» نشاطه في الحياة السياسية بلبنان

سعد الحريري يعلن «تعليق» نشاطه في الحياة السياسية بلبنان
سرقة منزل كريم بنزيما للمرة الثانية

سرقة منزل كريم بنزيما للمرة الثانية
«المركزي»: اعتمادات مستندية لـ 141 شركة خلال 4 أيام

«المركزي»: اعتمادات مستندية لـ 141 شركة خلال 4 أيام
وليامز تغرد عن سهام سرقيوة قبل جلسة «النواب»

وليامز تغرد عن سهام سرقيوة قبل جلسة «النواب»
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)

تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)
هنا ليبيا - اليوم الثقافي بالمدينة القديمة بطرابلس

هنا ليبيا - اليوم الثقافي بالمدينة القديمة بطرابلس
كاركاتير حليم - الفقراء و«أصحاب الفخامة»

كاركاتير حليم - الفقراء و«أصحاب الفخامة»
جَلُّود والإصلاح

جَلُّود والإصلاح
180 هدفا في ذهاب الدوري الليبي الممتاز.. و«بوابة الوسط» تستعرض الأرقام

180 هدفا في ذهاب الدوري الليبي الممتاز.. و«بوابة الوسط» تستعرض الأرقام
هل أخطأت الحكومة في زيادة رواتب المعلمين دون غيرهم؟.. الغويل يجيب

هل أخطأت الحكومة في زيادة رواتب المعلمين دون غيرهم؟.. الغويل يجيب
«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار

«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟

تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا

«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا
الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية

الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مواجهات نارية في المرحلة الإقصائية بتصفيات أفريقيا لكأس العالم
مواجهات نارية في المرحلة الإقصائية بتصفيات أفريقيا لكأس العالم
الأمم الأفريقية تنطلق في الأدوار الإقصائية بمواجهتي تونس أمام نيجيريا وبوركينا فاسو مع الغابون
الأمم الأفريقية تنطلق في الأدوار الإقصائية بمواجهتي تونس أمام ...
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)
سرقة منزل كريم بنزيما للمرة الثانية
سرقة منزل كريم بنزيما للمرة الثانية
اكتشاف أولى إصابات «كورونا» في «أولمبياد بكين»
اكتشاف أولى إصابات «كورونا» في «أولمبياد بكين»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب كريستال بالاس
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب ......
أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا الاستوائية
أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا ......
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)...
انطلاق حفل افتتاح الأمم الأفريقية في الكاميرون
انطلاق حفل افتتاح الأمم الأفريقية في الكاميرون...
ديوكوفيتش يرفض إفصاح حصوله على مضاد «كورونا» من عدمه ويسافر أستراليا بعد إعفاء طبي
ديوكوفيتش يرفض إفصاح حصوله على مضاد «كورونا» من عدمه ويسافر ......
المزيد
«واتفورد» يقيل مدربه رانييري
«واتفورد» يقيل مدربه رانييري...
بيان جديد من الدوري الإنجليزي بشأن عدد إصابات «كوفيد-19»
بيان جديد من الدوري الإنجليزي بشأن عدد إصابات «كوفيد-19»...
«كورونا».. ضيف ثقيل يبعثر حسابات منتخبات كأس الأمم الأفريقية
«كورونا».. ضيف ثقيل يبعثر حسابات منتخبات كأس الأمم الأفريقية...
اكتشاف أولى إصابات «كورونا» في «أولمبياد بكين»
اكتشاف أولى إصابات «كورونا» في «أولمبياد بكين»...
سرقة منزل كريم بنزيما للمرة الثانية
سرقة منزل كريم بنزيما للمرة الثانية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط