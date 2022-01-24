«واتفورد» يقيل مدربه رانييري

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن نادي «واتفورد» الإنجليزي، قرر إقالة مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وقالت جريدة «أثلتيك» البريطانية، وفقًا لـ«كورة» إن «واتفورد» سيعلن عن مدربه الجديد قبل مواجهة «بيرنلي»، المقرر لها يوم 5 فبراير المقبل.

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وخسر «واتفورد» بثلاثية نظيفة، أمام «نورويتش سيتي»، على ملعبه ووسط جماهيره، ليذهب إلى مواقع الهبوط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتولى رانييري مهمة تدريب «واتفورد» يوم 4 أكتوبر الماضي خلفًا لتشيسكو مونيوز، وخاض من وقتها 13 مباراة في الدوري الإنجليزي حصد منها 7 نقاط فقط، بواقع فوزين على «مانشستر يونايتد» و«إيفرتون»، وتعادل مع «نيوكاسل»، بينما تلقى 10 هزائم.

الخروج من كأس الاتحاد

كما قاد رانييري الفريق للخروج من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الخسارة أمام «ليستر سيتي» برباعية مقابل هدف واحد.

يذكر أن «واتفورد» يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 14 نقطة من 20 مباراة.