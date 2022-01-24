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بيان جديد من الدوري الإنجليزي بشأن عدد إصابات «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يناير 2022, 07:23 مساء
بيان جديد من الدوري الإنجليزي بشأن عدد إصابات «كوفيد-19»
شعار رابطة الدوري الإنجليزي. (الإنترنت)
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، وجود 16 حالة إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» في الأسبوع الماضي، ليستمر انخفاض عدد المصابين بالفيروس للأسبوع الرابع على التوالي.

وبلغ عدد المصابين 33 و72 و94 شخصًا في آخر ثلاثة تقارير، بينما ظهرت 103 حالات إيجابية خلال الأسبوع 20-26 ديسمبر.

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وقالت الرابطة في بيان: «يمكن لرابطة الدوري الإنجليزي التأكيد أنه خلال الفترة من يوم الإثنين 17 يناير وحتى الأحد 23 يناير، أُجري 6221 فحصًا لكوفيد للاعبين والعاملين في الأندية، ومن بينها ظهرت 16 حالة إيجابية جديدة».

تأجيل 22 مباراة بسبب كورونا
وتأجلت 22 مباراة في الدوري الإنجليزي منذ الشهر الماضي نتيجة لأسباب ترتبط بفيروس «كورونا».

وكانت مباراة «بيرنلي» على أرضه ضد «واتفورد» في 18 يناير، آخر مباراة يتقرر تأجيلها بسبب «كوفيد-19»، بعدما تسببت الإصابات بالفيروس في تقليص تشكيلة «بيرنلي» المتاحة.

وتأجلت هذه المباراة للمرة الثانية بعدما كان من المفترض إقامتها في ديسمبر، لكن حينها كان «واتفورد» يعاني وجود عدد من المصابين بـ«كوفيد-19».

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