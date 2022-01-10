انخفاض حالات كورونا بالدوري الإنجليزي للأسبوع الثاني على التوالي

كرة الدوري الإنجليزي الممتاز. (الإنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثثنين إصابة 72 حالة جديدة بكوفيد-19 الأسبوع الماضي، مما يمثل انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي في الحالات الإيجابية.

وقال الدوري في بيان: «يمكن للدوري الإنجليزي الممتاز أن يؤكد اليوم أنه بين الإثنين الثالث من يناير حتى أمس الأحد تم إجراء 12973 اختبارا لكوفيد-19 على اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية.. وجاءت نتيجة 72 حالة جديدة إيجابية».

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وسجل الدوري 94 حالة بين 27 ديسمبر الماضي وحتى الثاني من يناير، بينما ارتفعت الإصابات إلى 103 حالات إيجابية في رقم قياسي أسبوعي بين 20 و26 ديسمبر الماضي.

تأجيل 19 مباراة

وأدى تفيشي فيروس كورونا في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى تأجيل 19 مباراة في البطولة، منذ الشهر الماضي في أندية مختلفة.

وألغيت مباراة ليستر سيتي على ملعب إيفرتون بعد إعلان ليستر معاناته من غياب العديد من لاعبيه بسبب الإصابة بفيروس كورونا والإصابات العادية وغياب بعض لاعبيه للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.