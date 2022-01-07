سان جيرمان العالق بين سندان مبابي ومطرقة ريال مدريد يواجه ليون

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يناير 2022, 05:16 مساء
باريس يان جرمان لا يزال متفائلا بتمديد عقد كيليان مبابي الذي ينتهي هذا الصيف(ا ف ب)

يستأنف باريس سان جيرمان، متصدر الترتيب مشوار استعادة اللقب في الدوري الفرنسي لكرة القدم من ليل، عندما يحل ضيفا على ليون المتعثر ضمن المرحلة العشرين الأحد بعد نهاية العطلة الشتوية.

وبينما يضع سان جيرمان تركيزه في الفترة المقبلة على الموقعة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني ضمن الدور السادس عشر من دوري أبطال أوروبا، لا يزال مستقبل النجم كيليان مبابي يثير ضجة كبيرة وسط استمرار الحديث عن إمكانية رحيله عن «بارك دي برينس».

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ويدخل سان جيرمان اللقاء عقب إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ«كوفيد-19»، قبل أن يتعافى منها ويلتحق بالفريق قادما من الأرجنتين، بينما يستمر النجم الآخر البرازيلي نيمار بعملية إعادة التأهيل من إصابته في البرازيل.

ويملك سان جيرمان فارقا شاسعا في صدارة الترتيب بفارق 13 نقطة عن نيس الثاني في «ليغ1»، إلا أنه يأمل بعودة الثلاثي الهجومي للعب معا بأقرب فرصة قبل المنازلة الكبرى أمام الميرينغي في 15 فبراير، إذ يعول النادي الباريسي على فك عقدته مع اللقب القاري بعد طول انتظار.

ويستطيع مبابي الرحيل عن سان جيرمان بصفقة مجانية هذا الصيف بحال لم يوقع على عقد جديد، إلا أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو يرى أن الشائعات المستمرة حول انتقاله المحتمل لن تؤثر على أداء نجم المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018.

مبابي لاعب كبير
وقال بوكيتينو عقب الفوز على فان من الدرجات الدنيا 4-صفر ضمن كأس فرنسا الإثنين التي أحرز فيها مبابي ثلاثة أهداف «أداء كيليان لن يتأثر من وضعه المرتبط بالعقد». وأضاف أنه «لاعب كبير. أدى بشكل رائع واستمتعنا بمشاهدة الفريق. أهدافه أضافت رونقا كبيرا إلى المباراة».

وسبق أن أصيب ميسي بفيروس كورونا خلال وجوده في الأرجنتين لقضاء عطلة الأعياد، لكنه عاد إلى العاصمة الفرنسية، من دون أن يؤكد النادي بعد ما إذا نجم برشلونة السابق سيكون حاضرا في لقاء الأحد أمام ليون من عدمه.

كما سيفتقد الضيوف إلى الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، المدافع الإسباني خوان برنات ولاعبي الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا والألماني يوليان دراكسلر والأرجنتيني أنخل دي ماريا بسبب إصابتهم بالفيروس.

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وحتى إن تأكد غياب ميسي عن المواجهة، فمن المستبعد أن يواجه سان جيرمان مشكلة كبيرة لتخطي ليون المتعثر هذا الموسم حيث يحتل المركز الثالث عشر في الترتيب، ولم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات.

«كوفيد» يفرض التأجيل
وعلى غرار الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى، يواجه الدوري الفرنسي سلسلة مباريات مؤجلة بسبب تفشي الفيروس.

وأُرجئت مباراة ليل حامل اللقب أمام لوريان والتي كانت مقررة السبت، بعد أن تأجلت أيضا مباراة أنجيه وسانت إتيان الأحد في وقت سابق.

ومن غير المستبعد أن تؤجل مباريات أخرى، حيث يطلب تروا تأجيل مباراته أمام مضيفه مونبلييه، بعد تسجيل 13 حالة إيجابية في صفوفه.

ويستضيف بوردو نظيره مرسيليا، الجمعة، في افتتاح المرحلة، لكن الأول يواجه 21 حالة إيجابية في صفوف لاعبيه وجهازه الفني. إلا أن بوردو أجبر على خوض مباراته في كأس فرنسا الأسبوع الماضي والتي انتهت بخسارته صفر-3 أمام بريست.

إحصاءات محورية
- 150 هدفا لمبابي مع سان جيرمان في جميع المسابقات.

30 عاما منذ أن لعب بوردو خارج الدوري الفرنسي للدرجة الأولى. يحتل حاليا المركز الـ 17 بفارق نقطة واحدة عن المركزين الأخيرين.

6 نقاط تفصل بين نيس الثاني ولنس التاسع في السباق لاحتلال أحد المراكز الثلاثة الأوائل المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا.

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