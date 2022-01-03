«كورونا» يحرم رونالدو من الاحتفال بشراء كروزيرو وذكراه الـ101

رونالدو. (أرشيفية : الإنترنت)

أُصيب النجم البرازيلي السابق، رونالدو، بفيروس كورونا وغاب بالتالي عن احتفالات فريق بدايته الكروية كروزيرو بذكرى العام 101 على تأسيسه، وذلك حسب ما أعلن الأخير، الأحد.

أفاد كروزيرو الذي اشتراه رونالدو الشهر الماضي، بأن المهاجم السابق البالغ من العمر 45 عاما في صحة جيدة، ويعاني من عوارض طفيفة، وسيخضع الآن لفترة من الراحة والتباعد الاجتماعي، تماشيا مع النصائح الطبية، بحسب «فرانس برس».

وأعلن رونالدو الشهر الماضي أنه اشترى كروزيرو الذي منح بطل مونديال 2002 فرصته الاحترافية الأولى، إلا أنه يلعب منذ موسمين في دوري الدرجة الثانية المحلي.

وأفاد موقع غلوبو إيسبورتي، بأن رونالدو سيدفع 400 مليون ريال بما يوازي 60 مليون يورو، ليصبح المساهم الأكبر في النادي.

ويملك رونالدو منذ العام 2018 حصة مسيطرة من أسهم نادي بلد الوليد الإسباني، الذي هبط إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي.