ميسي يعود إلى باريس بعد تعافيه من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يناير 2022, 01:15 مساء
ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان يستعد لرحلة العودة إلى باريس من مطار مدينة روزاريو الارجنتينية في 5 فبراير 2022 (ا ف ب)

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى العاصمة الفرنسية باريس للالتحاق بصفوف فريقه سان جيرمان عقب خضوعه لفحص سلبي لفيروس كورونا، بعد نتيجة إيجابية، بحسب ما أعلن متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء.

وأفاد النادي الباريسي في بيان أن «الفحص الذي خضع له ليونيل ميسي جاء سلبيًا لـ«كوفيد-19».. وصل إلى باريس وسيعاود التمارين مع المجموعة في الأيام المقبلة».

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وأعلن سان جيرمان عن إصابة نجمه الأرجنتيني بفيروس كورونا بعد خضوعه لفحص إيجابي خلال تمضيته عطلة الأعياد في بلده الأم.

وأكد مدرب النادي مواطن ميسي، ماوريسيو بوكيتينو خلال مؤتمر صحفي عشية مباراة فريقه أمام فان من الدرجة الرابعة في دور الـ32 من الكأس المحلية (فاز سان جيرمان 4-صفر) أن «البرغوث» الصغير «بإمكانه أن يعود إلى فرنسا، عندما تصبح نتيجته سلبية».

شكوك حول مشاركة ميسي أمام ليون
ولم يحدد سان جيرمان متصدر الـ «ليغ1» مع 46 نقطة، ما إذا كان ميسي سيكون قادراً على خوض المواجهة المقبلة أمام ليون الثاث عشر (24 نقطة) ضمن منافسات المرحلة العشرين الأحد.

وتعج صفوف النادي الباريسي بالمصابين بفيروس كورونا وآخرهم المدافع لافين كوروازا، الذي انضم إلى لائحة كبيرة تضم كلاً من الظهير الإسباني خوان برنات، مواطنه الحارس سيرخيو ريكو، الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، البرتغالي دانيلو بيريرا والشاب ناثان بيتومازالا.

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