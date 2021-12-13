قرعة دوري أبطال أوروبا تضع ميسي في مواجهة كريستيانو

ميسي وكريستيانو في لقاء سابق. (أرشيفية : الإنترنت)

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سُحبت، الإثنين، في مقر الاتحاد القاري في نيون السويسرية، عن مواجهتين قويتين بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي من جهة، وبايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني من جهة أخرى.

وترتدي المواجهة بين سان جيرمان ويونايتد طابعًا مميزًا لأنها تجمع نجم الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي بغريمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد هذا الموسم إلى «الشياطين الحمر» قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، بحسب «فرانس برس».

وطبعت الخصومة بين اللاعبين خلال وجودهما في الدوري الإسباني مع برشلونة وريال مدريد تواليًا حقبة رائعة مثيرة في تاريخ اللعبة في القارة العجوز.