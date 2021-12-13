قرعة دوري أبطال أوروبا تضع ميسي في مواجهة كريستيانو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 01:41 مساء
ميسي وكريستيانو في لقاء سابق. (أرشيفية : الإنترنت)

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سُحبت، الإثنين، في مقر الاتحاد القاري في نيون السويسرية، عن مواجهتين قويتين بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي من جهة، وبايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني من جهة أخرى.

وترتدي المواجهة بين سان جيرمان ويونايتد طابعًا مميزًا لأنها تجمع نجم الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي بغريمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد هذا الموسم إلى «الشياطين الحمر» قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، بحسب «فرانس برس».

وطبعت الخصومة بين اللاعبين خلال وجودهما في الدوري الإسباني مع برشلونة وريال مدريد تواليًا حقبة رائعة مثيرة في تاريخ اللعبة في القارة العجوز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - مجلس النواب ومفوضية الانتخابات
كاريكاتير
الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا
اقتصاد
أنشيلوتي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد: الريال أكثر صلابة
رياضة عالمية
بالفيديو: «شكرا» جريني وجميلة تتخطى المليون مشاهدة
ثقافة وفن
مرشحون للرئاسة يطلقون مبادرة لعدم تأجيل الانتخابات
ليبيا
الحداد: الاتفاق على حل التشكيلات المسلحة من الطرفين لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
«مكافحة الأمراض»: بدء التطعيم بالجرعة التعزيزية ضد «كورونا»
ليبيا
تفاصيل لقاء الحداد والناظوري.. 7 محاور في اجتماع «تشاوري ودي»
ليبيا
جوليان أسانج يتعرض لـ«جلطة دماغية» في السجن
دولى
«بوابة الوسط» تستعرض أحدث نتائج الدوري الليبي الممتاز بعد الجولة الرابعة
رياضة محلية
(فيديو) حاكم كنتاكي: 80 قتيلا في الولاية جراء الأعاصير بحسب حصيلة جديدة
دولى
14 هدفا في الملاعب الليبية وسط مباريات مثيرة في الدوري
رياضة محلية
الأدمغة الهندية تسيطر على معاقل التكنولوجيا العالمية
علوم وتكنولوجيا
بالصور: عبر «WTV» الملاكم الليبي سعد الفلاح ينتصر في أول ظهور أوروبي أمام التركي...
رياضة محلية
سباق التسلح بين المغرب والجزائر
وجهات نظر
مشهد في مسلسل يتسبب بتراجع أسهم شركة أميركية
ثقافة وفن
1.2 مليار دولار صادرات روسيا من «سبوتنيك» منذ يناير الماضي
اقتصاد
بعد إعلان المفوضية.. 3 مرشحين للرئاسة يدعون إلى «مخرج توافقي» للمضي بالانتخابات
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإمارات تقترب من اعتماد القيادة الذاتية في طرقها