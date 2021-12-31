رسميا.. «كورونا» يؤجل مواجهة نيوكاسل وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 ديسمبر 2021, 03:38 مساء
شعار نادي ساوثهامبتون. (الإنترنت)

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان، الجمعة، إنها قررت تأجيل مباراة الأحد المقبل بين ساوثامبتون وضيفه نيوكاسل يونايتد، بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا والإصابات في صفوف نيوكاسل.

وأضاف بيان الرابطة: «وافق مجلس الإدارة على طلب التأجيل لأن النادي لا يتوفر لديه العدد المطلوب من اللاعبين لخوض المباراة (وهو 13 لاعبا إلى جانب حارس مرمى واحد)».

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وواصلت الرابطة: «كان المجلس قادرا على اتخاذ قراره مسبقا قبل المباراة لإيضاح الأندية المتضررة ومشجعيها.. نعتذر عن الإزعاج والاضطراب الذي حدث لخطط الجماهير الاحتفالية».

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