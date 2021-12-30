مانشستر سيتي يحلق بمفرده بعد سباق ثلاثي قبل دخول 2022

مانشستر سيتي يعزز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه الصعب على مضيفه برينتفورد بهدف دون رد. (الإنترنت)

بدا أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يشهد سباقا ثلاثيا في القمة لكن في فترة عيد الميلاد هدد مانشستر سيتي الجميع بالركض بمفرده نحو لقبه الرابع في خمسة مواسم.

ووسع فريق المدرب بيب غوارديولا الفارق في القمة إلى ثماني نقاط بعد فوزه 1-صفر على برنتفورد، أمس الأربعاء، وسيبدأ العام الجديد كما أنهى العام السابق حين يواجه آرسنال بعد غد السبت باحثا عن انتصاره 11 على التوالي في الدوري.

وإذا حقق ذلك سيتسع الفارق إلى 11 نقطة مع تشيلسي و12 نقطة عن ليفربول، الذي تتبقى له مباراة، قبل صدام منافسيه في ستامفورد بريدج يوم الأحد.

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ورغم أن آرسنال صاحب المركز الرابع يمر بفترة رائعة وحقق أربعة انتصارات متتالية انهار فريق المدرب ميكل أرتيتا أمام سيتي حين خسر خارج ملعبه 5-صفر في أغسطس آب الماضي.

5 فرق فقط تتصدر الدوري الإنجليزي

وبدد غوارديولا التكهنات بشأن ضمان سيتي اللقب عقب فوزه في برنتفورد لكن تتعدد الأدلة التي تؤكد عكس ذلك.

وتصدرت خمسة فرق فقط الدوري الممتاز بفارق لا يقل عن ثماني نقاط في أول أيام العام الجديد، وفي كل المرات فازت هذه الفرق باللقب في النهاية.

وفي ثماني مرات بآخر 12 موسما توج باللقب الفريق الذي أنهى العام في الصدارة. وبينما يعاني المنافسون من تفشي «كوفيد-19» الذي تسبب في تأجيل 16 مباراة هذا الشهر ضغط سيتي بقوة أكبر وفاز في كل مبارياته السبع في آخر شهور العام وأحرز 24 هدفا واهتزت شباكه خمس مرات فقط.

ويبلغ رصيده الحالي 50 نقطة وهو ثاني أكبر رصيد له في 20 مباراة خلال أربعة مواسم توج فيها باللقب بعد رقمه المذهل حين جمع 58 نقطة بهذه الفترة في موسم 2017-2018.

وقال آلان شيرر الفائز باللقب مع بلاكبيرن روفرز لخدمة (أمازون برايم) «الأمر المذهل هو عدد الأهداف التي يسجلها».. لكن بعيدا عن فوزه 6-3 على ليستر بالكاد يستقبل أهدافا مما يجعل من الصعب جدا على تشيلسي وليفربول العودة للسباق خاصة إذا فاز في مباراتيه المقبلتين (أمام آرسنال وتشيلسي) سيحلق بعيدا».

مطاردة سيتي

يعني هذا الضغط الذي لا يقاوم من سيتي أن المواجهة في ستامفورد بريدج قد تعلن الخاسرين في سباق اللقب.

وتعرض ليفربول لصدمة بالخسارة 1-صفر أمام ليستر سيتي الثلاثاء الماضي، بينما استقبل تشيلسي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعادل 1-1 مع برايتون أند هوف ألبيون أمس الأربعاء.

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وبعد ثلاثة تعادلات في آخر أربع مباريات قال قائد تشيلسي سيزار أزبيليكويتا إن الفوز على ليفربول سيعطي انطلاقة مثالية لمطاردة سيتي. وأضاف «نأمل أن نعطي جمهورنا بداية جديدة بملعبنا أمام ليفربول، إنها فترة صعبة ونحتاج للتكاتف والضغط.. الموقف ليس سهلا لكن هذا ما يجب تخطيه في هذه الظروف الصعبة».

صراع المربع الذهبي

وبينما يحكم سيتي قبضته على الصدارة يبدو أن الصراع لدخول المربع الذهبي سيمتد طيلة الموسم بين آرسنال ووست هام يونايتد ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

ويحل وست هام خامس الترتيب ضيفا على كريستال بالاس يوم السبت بعد أن يزور توتنهام، الذي لم يخسر حتى الآن في الدوري مع مدربه الجديد أنطونيو كونتي، واتفورد المتعثر.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع ضيفه ولفرهامبتون واندرارز يوم الإثنين.

ومع فتح باب الانتقالات في يناير ستتجه الأنظار نحو نيوكاسل يونايتد وإن كان سيستغل قوته المالية الجديدة في الهروب من شبح الهبوط.