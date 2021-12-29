ديمبيلي وأومتيتي وغافي ينضمون إلى المصابين بـ«كورونا» في برشلونة

الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال مباراة في الدوري الإسباني لكرة القدم ضد إيبار (ا ف ب)

انضم الفرنسيان عثمان ديمبيلي وصامويل أومتيتي والشاب غافي إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا في صفوف برشلونة الإسباني، وذلك حسب ما أعلن النادي الكاتالوني، اليوم الأربعاء.

وقال برشلونة في بيان: «جاءت نتيجة فحوص بي سي آر التي خضع لها ديمبيلي وأومتيتي وغافي إيجابية بكوفيد-19 خلال الفحوص التي أُجريت للمجموعة». وتابع «اللاعبون بصحة جيدة وهم معزولون في منازلهم».

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6 إصابات في صفوف برشلونة

وانضم هذا الثلاثي إلى كل من جوردي ألبا، البرازيلي داني ألفيش والفرنسي الآخر كليمان لانغليه، ليرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف النادي الكاتالوني إلى ستة.

ويتحضر برشلونة ومدربه الجديد تشافي هرنانديس لاستئناف الدوري الإسباني،الأحد، في مواجهة ريال مايوركا بعد التوقف التقليدي خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة.

وبحسب بروتوكولات فيروس كورونا التي وضعها الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري، يجب على الفريق أن يؤمن 13 لاعبًا، بينهم خمسة على الأقل من الفريق الأول، ليكون قادرًا على خوض مباراة.

احتمالية تأجيل مواجهة أتلتيكو مدريد

واستنادًا إلى ذلك، هناك احتمال أن تؤجل المباراة المقررة الأحد بين أتلتيكو مدريد حامل اللقب ورايو فايكانو بسبب إصابة 17 لاعبًا في صفوف الأخير بـ«كوفيد-19» بحسب وسائل الإعلام المحلية، ما يجعله النادي الأكثر تضررًا في إسبانيا من موجة التفشي الجديدة الناجمة عن متحورة «أوميكرون».

كما يعاني ريال سوسييداد من كثرة الحالات الإيجابية في صفوفه والتي وصلت حتى الآن الى 10 لاعبين مصابين بالفيروس، على غرار قادش وريال مايوركا اللذين وصل عدد المصابين فيهما الى خمسة وأربعة تواليًا.