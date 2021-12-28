برشلونة يعلن استقرار حالة ألفيس ولانغليه بعد العزل المنزلي

البرازيلي داني ألفيس. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي برشلونة إصابة مدافعيه الفرنسي كليمان لانغليه، والبرازيلي داني ألفيس بفيروس «كوفيد-19»، وسيغيبان عن مباراة الفريق ضد مضيفه ريال مايوركا الأحد المقبل، في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».

وقال برشلونة سابع الدوري في بيان: «اللاعبان يشعران بحالة جيدة وهما معزولان في منزليهما»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكشفت العديد من الأندية الإسبانية حالات إيجابية لـ«كوفيد-19»، حيث أوضح ريال سوسيداد أن عشرة من لاعبيه أصيبوا بالفيروس.

وكان ريال مدريد المتصدر أعلن منتصف ديسمبر الجاري إصابة ستة لاعبين في صفوفه، ولم يجر حتى الآن تأجيل أي مباراة من الجولة الـ19، بينما تسبب الفيروس في تأجيل عديد المباريات خاصة في البطولة الإنجليزية.